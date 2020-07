Donald Trump pide usar cubrebocas para prevenir COVID-19

Por primera vez, el presidente Donald Trump llamó a los estadounidenses a utilizar cubrebocas, cuando no puedan mantener la sana distancia

Cuando no pueda distanciarse socialmente, use cubrebocas, consiga un cubrebocas. Ya sea que le guste o no el cubrebocas, tienen un impacto, tendrán un efecto y necesitamos todo lo que podamos obtener”, dijo en su primera rueda de prensa sobre el coronavirus en tres meses.

El presidente Donald Trump sorprendió al aceptar que probablemente la pandemia de COVID-19 empeorará en Estados Unidos antes de mejorar, un panorama difícil también presente en el resto del mundo.

Muchos países están sufriendo muy, muy, muy mal, y han estado sufriendo de este virus durante mucho tiempo. Lo hemos hecho mucho mejor que la mayoría y con una tasa de mortalidad a un ritmo más bajo que la mayoría”, agregó.

Trump reiteró que su Gobierno no se detendrá ante nada para salvar vidas y proteger a los más vulnerables, aunque resaltó que eventualmente el SARS-CoV-2 ‘desaparecerá’.

Cuestionado por la prensa sobre por qué no utiliza el cubrebocas ahora que ha llamado a usarlo, el presidente de Estados Unidos respondió que lo usará a partir de ahora con mucho gusto, toda vez que se está acostumbrando.

No tengo ningún problema con los cubrebocas. Lo veo así. Cualquier cosa que potencialmente pueda ayudar es algo bueno”, expuso.