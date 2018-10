Donald Trump cometió fraude fiscal para acrecentar su fortuna: NYT

El presidente Donald Trump acrecentó la fortuna heredada de su familia durante la década de 1990 mediante turbios esquemas fiscales, que incluyeron varias instancias de fraude a fin de evadir impuestos, de acuerdo con el diario The New York Times (NYT). En una extensa investigación publicada este martes en su página de internet, el diario destacó que sus hallazgos contradicen las versiones que el propio Trump ha circulado sobre sí mismo y su riqueza, que atribuye esencialmente a su habilidad como hombre de negocios. Trump ha insistido en que su padre, un famoso desarrollador de bienes raíces de Nueva York, Fred Trump, prácticamente no le brindó ninguna ayuda financiera. Sin embargo, la investigación del Times, basada en documentos confidenciales, declaraciones y registros financieros, reveló que Trump recibió al menos el equivalente a 413 millones de dólares de la actualidad del negocio de su padre. “Gran parte de este dinero lo obtuvo Trump porque ayudó a sus padres a evadir impuestos. Él y sus hermanos establecieron una corporación fraudulenta para ocultar millones de dólares en regalos de sus padres”, de acuerdo con el Times. La investigación concluyó además que Trump ayudó a su padre a tomar deducciones fiscales indebidas por millones de dólares, además de que participó en crear una estrategia para subestimar el valor de las propiedades de la familia en declaraciones de impuestos. Estos esquemas reducían de manera drástica los impuestos cuando esas propiedades eran transferidas a él y a sus hermanos, señaló el Times. Los padres del presidente, Fred y Mary Trump, transfirieron más de mil millones de dólares a sus hijos, lo que debió haber generado pagos de impuestos de al menos 550 millones bajo la tasa impositiva del 55 por ciento a regalos y herencias. Trump y sus hermanos, sin embargo, solo pagaron 52.2 millones de dólares, o alrededor del cinco por ciento, según muestran los registros fiscales. Uno de los abogados del presidente, Charles Harder, explicó en una declaración que “las acusaciones de fraude y evasión de impuestos de parte de The New York Times son 100 por ciento falsas y altamente difamatorias”. Harder insistió en que Trump prácticamente no tuvo ninguna participación en los manejos fiscales relacionados con la fortuna de la familia. El diario precisó que es poco probable que Trump pudiera enfrentar cargos criminales por delitos que sucedieron hace ya demasiado tiempo. Sin embargo, podría enfrentar multas civiles por fraude fiscal.