Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, es captada besando a un hombre; ¿es su nueva pareja?

En las últimas horas se ha viralizado un video en redes sociales en el que aparece Doña Cuquita Abarca, viuda del ícono de la música ranchera Vicente Fernández, acompañada de un hombre durante un concierto de su hijo, Alejandro Fernández, en Estados Unidos. Lo que llamó la atención fue un aparente beso que la mujer compartió con el acompañante, lo que generó rumores sobre un supuesto nuevo romance.

El hecho ocurrió mientras El Potrillo interpretaba “Las botas del charro”, uno de los temas más emblemáticos de su padre. En medio del ambiente festivo, las cámaras del público captaron el momento en que Doña Cuquita toma del brazo al hombre, lo acerca hacia ella y, en un instante, ambos se dan un beso que ha sido interpretado de diferentes maneras en internet.

Varios internautas comenzaron a especular sobre la identidad de la persona, asumiendo que podría tratarse de una nueva pareja sentimental de la viuda de Vicente Fernández, lo que despertó gran curiosidad y comentarios divididos en redes sociales.

Sin embargo, medios especializados en la farándula aclararon rápidamente el misterio: el hombre que aparece con Doña Cuquita no es ni pareja ni amigo cercano, sino su hermano mayor, Jaime. Esto desató un giro total en la percepción del video.

Al analizar más detalladamente el clip, algunos usuarios señalaron que el beso no fue en la boca, sino en la mejilla, un gesto que en la familia Fernández siempre ha sido común como expresión de cariño. Para muchos, lo ocurrido fue simplemente un malentendido amplificado por las redes sociales.

Cabe recordar que Vicente Fernández, en múltiples ocasiones, fue visto mostrando afecto a sus hijos de la misma manera. Videos y fotografías lo exhiben dando besos a Alejandro, Gerardo y Vicente Jr., incluso cuando ya eran adultos, sin que ello representara algo más que un símbolo de amor familiar.

De hecho, el propio Alejandro Fernández ha defendido públicamente estas muestras de afecto, explicando que en su familia es normal expresar cariño de manera abierta. “Yo también beso a mis hijos en la boca”, declaró en entrevistas previas, asegurando que se trata de una costumbre que forma parte de su entorno íntimo y que no debería interpretarse de forma negativa.

El revuelo generado en torno al video refleja cómo las redes sociales suelen magnificar situaciones cotidianas, en especial cuando involucran a personajes tan reconocidos como los integrantes de la Dinastía Fernández. Lo que para algunos fue una simple muestra de afecto fraternal, para otros se convirtió en material de rumores.

Desde la muerte de Vicente Fernández, ocurrida el 12 de diciembre de 2021, Doña Cuquita se ha mantenido como una figura respetada y discreta dentro del ámbito público. Aunque ha estado presente en homenajes y actos relacionados con el legado de su esposo, no se le ha vinculado sentimentalmente con nadie.

La viuda del “Charro de Huentitán” ha preferido enfocar su vida en el cuidado de su familia, en especial de sus hijos y nietos, además de mantener viva la memoria de Vicente Fernández, considerado uno de los cantantes más importantes en la historia de la música mexicana.

Por ello, la difusión del video sorprendió a muchos de sus seguidores, quienes en un inicio pensaron que se trataba del inicio de una nueva etapa sentimental. No obstante, al aclararse que el hombre es su hermano, las versiones de romance quedaron descartadas.

El episodio deja claro que, pese a las especulaciones, Doña Cuquita sigue centrada en su familia y en preservar el legado artístico y personal de su difunto esposo, sin que hasta el momento existan indicios de un nuevo amorío en su vida.