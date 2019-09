Cercas de la oficina principal de Maduro fue encontrado un bebé. Todo el mundo se preguntaba de quien sería y como había llegado a ese lugar. Maduro al darse cuenta de lo que estaba pasando ordenó de inmediato que se hiciera una investigación. Quería saber si alguno de sus allegados estaba involucrado… y cómo es que había llegado a ese lugar el bebé. La comisión investigadora tenía poco tiempo para rendir cuentas al presidente Maduro. Después de tres semanas la comisión ya tenía un informe. -Ninguno de los colaboradores del gobierno era capaz de haber hecho semejante bebé… tan precioso, no había capacidad. -No había una pareja que pudiera trabajar tan íntimamente juntos que pudieran lograr este producto. -Nadie había podido lograr hacer algo que tuviera pies y cabeza. -Ningún trabajo se había podido lograr tan bien en 9 meses… (algún parecido con el gobierno de López Obrador es mera coincidencia). En una provincial de China hay un pueblito que se llama Gensu y se distingue por su miseria. Es imposible no ver la miseria en que viven los habitantes de ese lugar… cuando se pasa por una de sus carreteras. El gobierno de China se le ocurrió la brillante idea de levantar un muro de dos metros de alto por 5 km de largo. El propósito… que la gente que pase por ese lugar no vea como viven en la miseria los habitantes de Gensu. Esto me recuerda a las caricaturas del Cuarto Reich… política sarcástica, en donde el dictador de ese país al pasar por una aldea en donde la pobreza se ve hasta con los ojos cerrados voltea y le dice a su secretario… Ver esa gente viviendo en esas condiciones me da un fuerte dolor de cabeza.

Señor, ¿quiere que le construyamos casas a toda esa gente?

–

¿Estás loco o qué? Mejor dame unas pastillas para este dolor-

Querer tapar el sol con un dedo solo lo cree la gente tonta… si fuera

suficiente una pastilla para no ver los problemas que están frente a

nosotros… todo el mundo sería muy feliz.

Dicen por ahí que ignorar es ser feliz.

Si vemos sufrimos… así que mejor nos tapamos los ojos o nos tomamos

unas pastillas para el dolor que nos de ver tanta miseria.

————————————————————————————————

Esta el Presidente Obama con su Secretario de Defensa en un bar. Ya

estaban medios entrados cuando en eso entra una persona y se les queda

viendo y pregunta…

–

¿El Presidente Obama y el Secretario de Defensa? ¿Qué están

haciendo?

–

Aquí queriendo armar la Tercera Guerra Mundial- responde Obama

–

Y ¿cómo es que piensan armarla?- le pregunta el recién llegado.

–

Vamos a matar unos 15 millones de afganos y a un reparador de

bicicleta.

–

¿Un reparador de bicicletas?- pregunta el amigo

–

Ve señor presidente, a nadie le interesa los 15 millones de afganos- le

dice el Secretario de Defensa.

Hay noticias que me sacan de mis casillas… y no es que me ponga a votar…

ni nada por el estilo.

Me da risa, me da risa me da risa… en serio, me dar risa este tipo de

noticias.

Resulta que los astrónomos se han dado cuenta de que el Sistema Solar es

más grande de lo que suponían.

La nave Voyager 1… que fue lanzada en el 1977 se encuentra a 17 mil

millones de kilómetros… y pues a raíz de que todavía se reciben señales de

esa nave, los científicos creen que todavía se podrá recibir información de

la nave por unos dos años más… así que el Sistema Solar es más grande de

lo que los científicos creían… o habían marcado

Pregunto: