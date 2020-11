Dolly Parton financió vacuna contra COVID-19 de Moderna

Dolly Parton está considerada por muchos como la reina del country, siendo una de sus mayores exponentes. Cantante, compositora, actriz y productora, Parton lleva en el negocio de la música desde 1967, año en que publicó su primer álbum, «Hello, I´m Dolly». A lo largo de estas 5 décadas, Dolly Parton ha publicado infinidad de trabajos, realizando múltiples colaboraciones con diferentes artistas. Ha logrado vender más de 100 millones de copias de sus discos, ganando además siete premios Grammy.

La cantante de country, Dolly Parton, donó un millón de dólares para el desarrollo de la vacuna contra COVID-19 de Moderna.

Dolly Parton financió con un millón de dólares la investigación de la vacuna contra COVID-19 de Moderna, laboratorio que recientemente confirmó que su inmunización tiene 94.5 por ciento de efectividad. La cantante de country figura en el informe preliminar de la vacuna como uno de los principales inversores de la investigación científica, junto al National Institute of Allergy and Infectious Diseases y la Universidad de Emory. El dinero llegó a los laboratorios de Moderna después de que la artista donara el millón de dólares a la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee , bajo la etiqueta “Dolly Parton COVID-19 Research Fund“, que finalmente fue a parar al desarrollo de la nueva vacuna.

“Mi viejo amigo, el doctor Naji Abumrad, que ha estado involucrado en investigaciones en Vanderbilt durante muchos años, me informó que estaban haciendo algunos avances emocionantes en la investigación de curas contra el coronavirus. Donaré un millón de dólares a Vanderbilt para esa investigación y para alentar a las personas que pueden pagarlo a hacer donaciones”, explicó la artista en abril. Medios estadounidenses y seguidores de la cantante han agradecido el gesto a Parton. “Dolly Parton salva el mundo y ni siquiera me sorprende”, escribió un usuario en redes sociales.

“Quiero que todos sepan que Dolly Parton nos dio ‘Buffy’, la serie de televisión, la canción ‘9 to 5’, Dollywood y, por supuesto, la vacuna contra COVID-19”, aseguró otro.

Segunda vacuna con resultados esperanzadores en EE.UU. Moderna está avanzando rápidamente en sus acuerdos para abrir mercados a su candidata a vacuna una vez se confirme con nuevos datos su eficacia y seguridad, después de que este lunes los primeros datos de las pruebas de la fase 3 indicaran que van por el buen camino. La vacuna, que ha sido administrada a una parte de los 30 mil voluntarios de las pruebas de la fase 3, estimuló una respuesta inmunológica en 5 de los 95 voluntarios que se contagiaron de COVID-19 durante los ensayos. El resto de esos 95 habían recibido un placebo, utilizado para comparar la evolución de la enfermedad en población no vacunada. Las pruebas dependen de que los voluntarios se infecten con el virus en el mundo real, por lo que un aumento de las infecciones a nivel nacional como el que se está dando en EE.UU. contribuye a acelerar el proceso.

Dolly Parton comenzó su carrera a la temprana edad de 10 años, alentada por su tío Bill Owens, quien le regaló una guitarra para que compusiera sus propias canciones. Con su talento, logró presentarse varias temporadas en un programa de televisión de programación variada. Su segunda aparición en los medios convencionales, la hizo como invitada en el programa Grand Ole Opry, un conocido programa de música country, en 1959. Durante esa misma época, grabó su primera canción “Puppy Love”, para un pequeño sello discográfico llamado Mercury Records, en 1962, sin embargo, dichos intentos no llegaron tener mucho éxito. Entre sus intentos fallidos por hacerse un espacio en la industria musical, se destacan varias presentaciones en emisores de radio y canales de televisión en Knoxville, Tennessee, lugar donde conoció a Johnny Cash, un amigo incondicional que descubrió el potencial que tenía la voz de Dolly Parton y la animó a perseguir sus sueños.

Dolly Parton, realmente ganó notoriedad gracias a su talento para escribir canciones, hecho que le garantizó el éxito en otros campos del medio artístico. La intérprete, no se dejó intimidar por la falta de éxito o preparación profesional en sus primeras grabaciones, por lo que en 1964, decidió mudarse a Nashville, en busca de nuevas oportunidades, después de graduarse de la escuela secundaria. Su carrera musical, comenzó a florecer en el año 1966, cuando la artista firmó su primer contrato discográfico con Monument Records, compañía con la que lanzó su segundo sencillo “Happy, Happy Birthday Baby”, un tema que no llegó a alcanzar ningún éxito, ni posicionarse en ninguna lista referencial del género. La publicación de esta canción, significó una derrota para la artista, ya que es un tema que no la representa con su letra, ni con su estilo, por tal motivo, Dolly Parton enfocó a construir una imagen diferente, que se acoplara a su estilo de música country.