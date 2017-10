¡Doble estreno histórico para Raúl Gudiño!

México.- Al ingresar de cambio al minuto 45 por el holandés Boy Waterman en el APOEL vs Borussia Dortmund, Raúl Gudiño debuta con el equipo de Chipre y se convierte en el primer portero mexicano en jugar Champions League. Las noches de futbol de la Champions League están repletas de magia, de historias increíbles. Justo una de este tipo es la que protagonizó el mexicano Raúl Manolo Gudiño Vega, juvenil portero. Corría el minuto 45 del partido entre su equipo, el APOEL de Chipre, local, y el Borussia Dortmund alemán en la jornada 3 de la Champions League 2017-2018, cuando el meta titular del primero, el holandés Boy Waterman se vio orillado a dejar el juego tras lastimarse la mano derecha, con lo que Gudiño lo sustituyó en el marco. Con este movimiento, Raúl Manolo no solo se estrenó como jugador del APOEL: también se convirtió en el primer guardameta mexicano en jugar la Champions League. Gudiño surgió de la cantera del Club Deportivo Guadalajara pero nunca logró debutar con los Rojiblancos pues tras un buena actuación con la Selección Mexicana en el Mundial Sub 17 de 2013 fue fichado a préstamo por el FC Porto. Una temporada después, luego de consolidarse en el marco de la categoría B de los Dragones fue adquirido de forma definitiva. Pero al no contar con oportunidad en el marco del primer equipo del Porto emigra, de nuevo a préstamo, al Uniao Madeira. Con este equipo debuta en el máximo circuito de Portugal; no obstante, al termino de la temporada sufre el descenso de su entidad, tras lo cual vuelve con los Dragones, pero no por mucho tiempo pues se anunciaría, de cara a la 2017-2018, su llegada al APOEL, el club más ganador en la historia de la Liga de Chipre.