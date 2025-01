Disney+ anuncia ‘Messi and the Giants’, una serie animada inspirada en Lionel Messi

Lionel Messi, el reconocido futbolista argentino, se adentra en el mundo de la animación con una nueva serie de ciencia ficción titulada ‘Messi and the Giants’ (‘Messi y los Gigantes’). Aunque aún no tiene fecha de estreno, la serie ya ha generado gran expectativa entre los fanáticos del deporte y las producciones animadas. La serie, desarrollada en colaboración con Sony, será exclusiva de Disney+ en América Latina, según anunció la empresa en un comunicado oficial.

Cada episodio tendrá una duración aproximada de 22 minutos y estará dirigido a un público infantil. Sin embargo, la trama no se centrará en la carrera deportiva de Messi, sino que se desarrollará en un mundo ficticio lleno de aventuras y lecciones de vida. ‘Messi and the Giants’ buscará transmitir valores como el trabajo en equipo, la perseverancia y la disciplina.

El protagonista de la historia será Leo, un niño de 12 años que, de forma inesperada, es transportado desde su hogar en Argentina a un planeta alternativo llamado Iko. En este nuevo mundo, Leo tendrá la misión de enfrentarse a gigantes para salvar el planeta, mientras descubre su propio potencial y aprende importantes lecciones sobre el crecimiento personal.

Messi expresó su entusiasmo por el proyecto en el anuncio del lanzamiento. “Siempre soñé con participar en un proyecto en el que compartiera los valores del deporte, esos mismos valores que fueron muy importantes en mi carrera, con las generaciones más jóvenes. Nada es realmente imposible con trabajo en equipo, perseverancia, disciplina y trabajo duro”, señaló. Además, compartió su deseo de inspirar a niños y niñas de todo el mundo a alcanzar sus propios sueños.

“Desde niño, siempre me gustaron las series animadas, y estoy ansioso por ver esta serie con mis propios hijos”, agregó Messi. Sus palabras reflejan el compromiso de llevar mensajes positivos a las nuevas generaciones a través de un formato entretenido y accesible.

Por su parte, Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television, se mostró orgulloso de haber trabajado junto a Messi en la producción de la serie. “Los temas que trata la serie, de familia, amistad y trabajo en equipo, resonarán no solo entre los aficionados al fútbol, sino entre todos los que les guste disfrutar de una gran historia”, destacó Davis, enfatizando el impacto universal que espera tenga la serie.

La animación de ‘Messi and the Giants’ estará a cargo de Atlantis Animation, una destacada empresa con sede en las Islas Canarias, conocida por su creatividad y experiencia en producciones animadas. El equipo creativo incluye a Guy Toubes como productor ejecutivo y a Dan Creteur como director, quienes prometen entregar una experiencia visual y narrativa de alta calidad.

El desarrollo de la serie ha sido cuidadosamente planeado para conectar con audiencias de diferentes edades y culturas. Con elementos de ciencia ficción, acción y enseñanzas morales, se espera que la serie sea un éxito entre niños y adultos por igual.

Este proyecto representa una nueva faceta en la carrera de Messi, quien, además de ser una leyenda del fútbol, ahora se posiciona como una figura influyente en el mundo del entretenimiento. La combinación de su trayectoria inspiradora y el respaldo de Disney y Sony promete hacer de ‘Messi and the Giants’ una de las series animadas más esperadas del año.

Con una trama emocionante, valores positivos y un equipo de producción de primer nivel, ‘Messi and the Giants’ tiene todos los elementos para convertirse en un clásico moderno de la animación infantil. Ahora, solo queda esperar su estreno y ver cómo este proyecto trasciende en el tiempo.