Disney anuncia el regreso del show de Jimmy Kimmel tras polémica

The Walt Disney Company, propietaria de ABC, anunció el regreso del cómico Jimmy Kimmel, luego de que su programa fuera cancelado por un comentario sobre el asesino del activista conservador Charlie Kirk. Un portavoz de Disney apuntó al medio CNN que el show “Jimmy Kimmel Live!” regresará este martes 23 de septiembre de 2025.

“El miércoles pasado tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar inflamar aún más una situación tensa en un momento emocional para nuestro país. Fue una decisión que tomamos porque sentimos que algunos de los comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles”, afirmó el portavoz.

Hemos pasado los últimos días teniendo conversaciones reflexivas con Jimmy y, después de esas conversaciones, llegamos a la decisión de regresar con el programa el martes”, puntualizó.

Más de 400 artistas, entre los que se cuentan legendarias estrellas de Hollywood, se unieron a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) para defender el derecho a la libertad de expresión en Estados Unidos, en respuesta a la suspensión del programa del comediante Jimmy Kimmel. En una carta abierta, que busca apoyo de la opinión pública, estrellas como Ben Affleck, Jennifer Aniston, Robert De Niro, Selena Gómez, Tom Hanks, Ben Stiller, Meryl Streep y Kerry Washington, advirtieron que los estadounidenses “jamás debemos aceptar” las amenazas gubernamentales a nuestra libertad de expresión. Entre los cientos de firmantes se destacan figuras latinas como Pedro Pascal y Diego Luna.

La misiva se da cinco días después de que el programa de Kimmel, uno de los más populares de la televisión nocturna del país, fuera suspendido indefinidamente por la cadena ABC a causa de los comentarios realizados por este sobre el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

La cancelación a Kimmel se dio horas después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, sugirió que el Gobierno podría tomar medidas contra las filiales de la cadena que transmitían el programa del comediante.

Conan O’Brien dice que la suspensión del show de Jimmy Kimmel debería “preocupar a todos”

El presentador y comediante Conan O’Brien aseguró que la decisión de ABC de suspender indefinidamente el programa ‘Jimmy Kimmel Live‘ debería “preocupar a todos”.

“La suspensión de Jimmy Kimmel y la promesa de silenciar a otros presentadores de Late Night por criticar a la administración deberían inquietar a todos, tanto en la derecha como en la izquierda y en el centro. Está mal y cualquier persona consciente lo sabe”, escribió O’Brien este viernes en su cuenta de X.

O’Brien se unió a varios presentadores y personalidades que han criticado la decisión de Disney de retirar del aire el programa comandado por Jimmy Kimmel por un comentario relacionado con el asesinato del activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk.

“El fin de semana tocamos fondo con la banda MAGA intentando desesperadamente presentar al chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos, haciendo todo lo posible para sacarle partido político”, dijo Kimmel durante su programa.

La suspensión indefinida fue anunciada por ABC el miércoles por la noche, apenas unas horas después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, amenazara en un pódcast con tomar medidas contra la cadena, incluyendo el retiro de sus credenciales, si no “castigaban” a Kimmel. El activista ultraconservador recibió el pasado 10 de septiembre un disparo en el cuello que le causó su muerte, mientras participaba en un debate universitario frente a centenares de personas en la Universidad Utah Valley, en el estado de Utah, en el oeste de EE.UU.

“En lugar de apuntarnos con enojo, ¿podemos simplemente aceptar que es algo horrible y monstruoso disparar a un ser humano? En nombre de mi familia, mandamos amor a los Kirk y a todos esos niños, padres y gente inocente que ha sido víctima de la insensible violencia de las armas”, escribió.

Otros presentadores que se han unido en apoyo a Kimmel son Seth Meyers o David Letterman.