Dirigido a un alumno Arrestan maestra por mensaje inapropiado

Dallas, Tx.- Una profesora de la escuela intermedia de Coppell ISD acusada de comportamiento inapropiado con un estudiante fue arrestada en el campus, informaron las autoridades. El Departamento del Sheriff del Condado de Dallas detuvo a Julie Jenkin Brewer, de 45 años, en Coppell Middle School West ubicada en el bloque 2700 de Ranch Trail en Dallas. Los funcionarios recibieron una queja sobre un presunto mensaje inapropiado de texto en las redes sociales entre Brewer y un estudiante, indicó el portavoz del Departamento del Alguacil, Raúl Reyna. Brewer fue entrevistada y enfrenta un cargo de solicitud en línea de un menor de edad. El personal y los padres fueron notificados de su arresto a través de una carta. Brewer renunció y ya no está permitida ejercer como maestra en ningún campus o instalación de Coppell ISD. La Junta Estatal de Certificación de Educadores también ha sido notificada, dijo Reyna. Brewer había sido incluida anteriormente en el sitio web de la escuela como educadora de artes del lenguaje de séptimo grado y educadora de READ 180 grados.

MADRE HOMICIDA Autoridades policiales informaron sobre la detención de una madre adoptiva después de la muerte de un bebé en la Casa Forney La arrestada mujer había estado cuidando a cinco niños y fue acusada en relación con la muerte de una niña de 5 meses en el Hogar Forney el mes pasado, indicaron las autoridades. Natalie Parker, de 37 años, fue arrestada y acusada de manipular a un testigo, herir a un niño y abandonar o poner en peligro a otro menor, señaló la portavoz de la oficina del alguacil Jolie Stewart. Parker se entregó a la Oficina del Sheriff del Condado de Kaufman y a los Rangers de Texas. La niña de 5 meses murió en un hogar de acogida en la Casa Forney La bebé fue declarada muerta alrededor de las 9 de la mañana del 29 de diciembre. Su causa de muerte no ha sido determinada. Parker había estado cuidando al bebé, al hermano de la niña y a otros tres niños. El hijo biológico de Parker, Christian Richmond, también vivía en la casa, dijo Stewart. Según los funcionarios de los Servicios de Protección Infantil, los niños de acogida fueron trasladados a otros hogares ante la muerte de la bebé. Cabe destacar que un hombre que vivía en la Casa Forney, donde la bebé adoptiva fue encontrada muerta, fue arrestado por cargos de pornografía infantil. Este adolescente, identificado como Richmond, de 19 años, fue arrestado el jueves y acusado de posesión de pornografía infantil, que se encontró en su teléfono, dijeron las autoridades. Sin embargo, se informó que pagó la fianza y fue puesto en libertad al día siguiente. Los investigadores no creen que la acusación de Richmond esté relacionada con la muerte de la niña.

NIÑA ACUSADA Una niña fue acusada de asesinato capital después de un tiroteo fatal registrado en un complejo de apartamentos en el noroeste de Dallas. La sospechosa, que no fue identificada porque es una joven, fue puesta bajo custodia y no dio declaraciones, informó la Policía. Fue llevada al Centro de Justicia Juvenil Henry Wade. Según el reporte, la Policía respondió a una llamada sobre el tiroteo en los apartamentos Cornerstone Chase, localizados en la cuadra 3100 de Valley Meadow Drive, cerca de Walnut Hill Lane y Harry Hines Boulevard. El disparo mortal de Jazmine Barnes, de 7 años de edad, fue probablemente un caso de “identidad equivocada”, manifestó el alguacil. La víctima fue encontrada tirada fuera de uno de los apartamentos y fue trasladada a un hospital en estado crítico, señaló la portavoz de la Policía de Dallas, Tamika Dameron. Más tarde murió a causa de sus heridas. El nombre de la víctima no había sido revelado hasta el cierre de esta edición ni se indicó cómo sucedieron los lamentables hechos, dijo la Policía. Los testigos informaron haber visto a un hombre y una mujer huir, pero no se disponía de descripciones detalladas de ellos. No se han proporcionado detalles sobre lo que pudo haber provocado el tiroteo. La Policía señaló que presuntamente otras personas estaban involucradas en el tiroteo, por lo que todavía realizaban más investigaciones sobre lo acontecido. Cualquier persona que posea información sobre el tiroteo puede llamar al detective Montenegro al (214) 671-3624 o enviar un correo electrónico a e.montenegro@dallascityhall. com. Crime Stoppers está ofreciendo hasta $ 5,000 por información que conduzca al arresto y acusación del presunto homicida. Los interesados pueden llamar al (214) 373-8477.

EXNOVIO CRIMINAL Una mujer fue baleada por su exnovio mientras conducía hacia el sur por la carretera interestatal 35E cerca del centro de Dallas, según la Policía. El hombre la siguió a ella y a una de sus amigas cuando salieron de un club y disparó contra el vehículo de las mujeres varias veces mientras conducían por la autopista. Los oficiales fueron llamados alrededor de las 4:30 a.m. a la salida de la autopista interestatal cerca de la autopista Woodall Rodgers. La víctima, una mujer de 23 años, resultó herida en el hombro y fue atendida en un hospital, informó la portavoz de la Policía Melinda Gutiérrez. Su amiga, de 24 años, salió ilesa del atentado. El sospechoso huyó y no ha sido detenido, explicó Gutiérrez. No ha sido identificado públicamente.

ACUSAN A MUJER Una mujer de 23 años fue acusada de asesinato por la muerte a tiros de un hombre en Mesquite, señaló la Policía. La Policía de Mesquite fue llamada a la cuadra 1600 de Wesley Drive, donde los agentes encontraron el cuerpo de Juan Rivera García, de 36 años, en el patio lateral de una casa. García había recibido varios disparos, indicó un oficial de la corporación. Kailey Elizabeth Marnell fue acusada de asesinato por la muerte del hombre e ingresó en la cárcel de Mesquite. Su fianza se fijó en $ 250,000. Una investigación está en curso, dijo la Policía. La Policía dijo que Marnell invocó su derecho a un abogado y no respondió preguntas. No se proporcionaron detalles acerca de lo que llevó a los disparos, y la Policía no indicó si Marnell y García se conocían..