Diputados británicos se oponen a que Trump hable ante el parlamento

Londres.- (Notimex) El presidente de la Cámara de Diputados, John Bercow, se opuso a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirija un mensaje al parlamento británico durante su visita oficial. En una inusual declaración durante la sesión de este lunes, Bercow, quien debe permanecer imparcial a declaraciones políticas, se pronunció en contra de que Trump se dirija al parlamento, porque “es una distinción que se debe ganar”. “Un mensaje por un líder extranjero a ambas cámaras del parlamento no es un derecho automático sino una distinción que se gana. Además, hay muchos antecedentes de visitas de Estado que se han hecho a nuestro país que no incluye un mensaje a las dos cámaras del parlamento”, argumentó. La postura de Bercow fue recibida con aplausos de los diputados de oposición, a pesar de que es una regla no aplaudir en el interior del recinto legislativo. El político, quien es el presidente de la Cámara Baja desde 2009, afirmó que estaba en contra de que Trump se dirija al parlamento incluso antes de la prohibición de migrantes de siete países de mayoría musulmana. “Después de la imposición de la prohibición migratoria del presidente Trump me opongo todavía más rotundamente a un mensaje del presidente Trump en Westminster Hall”, afirmó categórico. Bercow, quien es el encargado de poner orden y darle la palabra a los diputados en las sesiones, criticó también el “racismo y sexismo” del mandatario estadunidense. “Nuestra oposición al racismo y al sexismo y nuestro apoyo por la equidad ante la ley y un poder judicial independiente son consideraciones de gran importancia para la Cámara de los Diputados”, señaló Bercow. Durante la sesión de este lunes en la Casa de los Comunes, el diputado del opositor Partido Laborista, Stephen Doughty, presentó una moción firmada por 163 legisladores para que Trump no sea invitado al parlamento. Entre los líderes mundiales que han dirigido un mensaje a Westminster Hall, el recinto principal del parlamento, se encuentran el presidente Barack Obama (2011) y la líder de la oposición de Birmania, Aung San Suu Kyi (2012), mientras que otros mandatarios lo han hecho en salones más pequeños. Analistas señalan que la intervención del presidente (Speaker) y el largo aplauso que le siguió de la Cámara no tienen precedente en la historia parlamentaria. Para convertirse en speaker en 1999, Bercow se dio de baja inmediata de las filas de su partido y se convirtió en diputado independiente que no toma parte en los debates y en las votaciones. Entre sus funciones se encuentra presidir los debates parlamentarios y decidir sobre las cuestiones de orden de la cámara. El exprimer ministro de Escocia, Alex Salmond, afirmó que es correcto no invitar a Trump a dirigirse al parlamento, “porque ninguna mujer se presentaría además de la primera ministra Theresa May”. Se requiere del consenso del presidente de ambas cámaras (Baja y de los Lores) para que un jefe de gobierno pueda emitir un mensaje al parlamento.