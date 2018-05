Dios… NO ES DIOS

Por: Gamaliel Espinoza

Se encienden las luces y en el centro del circo aparece una jaula enorme con un león dentro de ella. Otra luz se enciende y sigue a la domadora de animales vestida con su traje típico dejando ver su excelente figura física que le da varias vueltas a la jaula que tiene al león. Al redoble de un tambor la domadora abre la puerta de la jaula y se mete. Azota el látigo que trae en la mano y el león empieza a dar vueltas dentro de la jaula. La domadora le empieza a tapar las salidas y el león queda en un rincon de la jaula. Lentamente la domadora se acerca al león, le da un abrazo y finalmente el león le da un beso a la domadora. Se oye una voz por todo el circo preguntando… -“alguien se atrevería a hacer lo mismo?- Pasan unos segundos y otra vez se escucha la pregunta… -¿“alguien se atrevería a hacer lo mismo?- Por tercera vez se escucha la pregunta y un hombre del público levanta la mano. – Dejen pasar al señor…- se le pide al publico. – ¿Usted es capaz de hacer lo mismo?- le preguntan al hombre – Eso y mas todavia. Nomas saquen al león y veran de lo que soy capaz de hacerle- responde el hombre bien emocionado. ¿Que podemos esperar de Dios cuando una persona que lo representa dice lo contrario a El? En días pasados un homosexual chileno fue a ver al papa. Fue a exponer lo que le había pasado con los sacerdotes del país de Chile. El papa después de escucharlo le dijo… “Dios te hizo así. ¿Estará hablando el papa del Dios de la biblia que conocemos? No lo creo. Creo que él se refiere a otro dios… porque el Dios de la biblia que conocemos… dice que aborrece la homosexualidad. Ahora que para empezar, si no creemos lo que dice la biblia entonces creo que se debe de brincar a hasta donde doy mi correo electrónico. Que conste que yo no escribí la biblia. Y eso es lo que dice… al reino de los cielos no entrarán los homosexuales. Si es asi como dice el papa… entonces Dios va a tener la culpa de que Juan Carlos Cruz (el homosexual) no entre al cielo. Porque si lo deja entrar… entonces deja de ser Dios. Y si deja de ser Dios… entonces podemos hacer lo que nos de la refregada gana ¿no? Si Dios hizo a los homosexuales… que los va a andar haciendo. ¿Será que el papa quiso quitarle culpa a los sacerdotes que violaron a Juan Carlos? Porque si es así, entonces esta dejando libre de culpa a los sacerdotes, y esta aprobando lo que hicieron esos sacerdotes… ¿no? ———————————————– ———————————————– Estaba el hombre viéndose en el espejo… se miraba de un lado y luego del otro lado y se preguntaba… – Ay Dobetito que te fata…- sin dejar de mirarse en el espejo. Se volteaba y una vez mas se le quedaba viendo al espejo y volvía a preguntar… – Pero Dobetito, ¿que te fata? ¿Que te fata eh?- Se peinaba la ceja y viéndose en el espejo todavía. – Pero Dobetito, Dobetito, Dobetito… que te fata? Que te fata eh?- La madre que tenía rato viéndolo desde la puerta le dice… – Un pedazo de lengua animal- ———————————————– ———————————————– ¿Usted cree en los milagros? Yo si. En las elecciones del domingo pasado en Venezuela… volvió a ganar Maduro. Mi pregunta… como es que ganó. Las casillas estuvieron vacías y resulta que 6 millones de personas votaron por él… ¿acaso no es un milagro que esto haya pasado? Yo digo que si. Asi que la gente votó por el milagro… por el milagro de poder vivir sin tener que comer. Votó por seguir en la miseria. Votó para que sigan las violaciones a los Derechos Humanos. Votó para que sigan los saqueos… en otras palabras que siga el desmadre. ¿Acaso será que los venezolanos les gusta como están viviendo? ¿Tan asi que no quieren que haya un cambio en el gobierno? O ¿será que están pensando que vale mas viejo por concocido que nuevo por conocer? Si es así, pues entonces como decía mi padre…si creen que van bien, síganle. Pero como dijo también mi tio Fily… “lo dudo y no lo creo”. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gamma9_10@yahoo.com y editorial@novedadesnews.com.