Diego Luna afirma que “es responsabilidad de todos proteger el periodismo en México”

Diego Luna, actor y productor mexicano, ha lanzado una poderosa reflexión sobre el estado actual del periodismo en México durante la presentación del documental Estado de Silencio, del cual es productor, en el Festival de Biarritz, en Francia. En un país donde la violencia contra los periodistas es alarmante, Luna resaltó la importancia de que la sociedad en su conjunto se involucre activamente en la protección de la libertad de prensa. Para Luna, el periodismo no debe ser visto como una causa aislada, sino como una responsabilidad colectiva, subrayando que en México cada 16 horas un periodista es agredido, lo que representa una grave amenaza a la libertad de expresión y a la democracia misma. El documental Estado de Silencio, dirigido por Santiago Maza, ofrece un crudo retrato de la censura y represión que impone la narcopolítica a los periodistas en el país. A través de la historia de cuatro reporteros, el filme explora el riesgo constante que enfrentan aquellos que se atreven a denunciar el miedo, la violencia y el dolor que aflige a la ciudadanía mexicana. En este contexto, el largometraje visibiliza cómo estos periodistas, en su lucha por informar, se convierten en blancos de represalias, amenazas y en muchos casos, ataques físicos y asesinatos. Durante una mesa redonda posterior a la proyección, Luna compartió escenario con los periodistas franceses Edwy Plenel, cofundador de Mediapart, y Frédéric Saliba, corresponsal en América Latina. Ambos coincidieron con las palabras de Luna sobre la urgencia de proteger a los periodistas y el rol fundamental que tienen en una democracia saludable. Para Luna, la libertad de prensa es un pilar básico en la defensa de la democracia, y su debilitamiento tiene consecuencias profundas para la sociedad. Plenel, quien también fue director del prestigioso periódico Le Monde, expresó su preocupación por la situación de los medios en varios países, haciendo eco de las palabras de Luna. Subrayó que sin una prensa libre y fuerte, no es posible mantener una democracia robusta y participativa. La violencia que enfrentan los periodistas no solo afecta a quienes están en primera línea reportando, sino a toda la sociedad, que pierde acceso a información veraz y transparente. El caso de México es particularmente grave. Según diversas organizaciones internacionales que monitorean la libertad de prensa, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Las agresiones no solo provienen de grupos del crimen organizado, sino también de actores políticos y funcionarios públicos que ven a la prensa libre como una amenaza a sus intereses. Por su parte, Frédéric Saliba, periodista y politólogo que ha seguido de cerca la realidad latinoamericana para medios como ‘L’Express’ y ‘Ouest-France’, resaltó la importancia de que los lectores apoyen el trabajo de los periodistas independientes. “Es necesario salir, encontrarnos con quienes hacen el periodismo hoy y defender nuestro derecho a informarnos libremente”, concluyó el actor mexicano. El documental Estado de Silencio ha sido aclamado por su valentía al abordar uno de los temas más delicados en México. Su proyección en un festival internacional como el de Biarritz es un reconocimiento a la importancia de contar estas historias y a la necesidad urgente de visibilizar la crisis que enfrentan los periodistas en el país. Más allá de una denuncia, el documental busca generar conciencia y movilización tanto en México como a nivel global.