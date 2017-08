Dictan prisión a presunta novia de Javier Duarte

Tress Rodríguez fue detenida ayer con base en una orden de aprehensión por el delito de enriquecimiento ilícito. VERACRUZ.- Un juez en Veracruz dictó prisión preventiva necesaria de dos años a Xóchilt Tress Rodríguez, ex funcionaria ligada sentimentalmente al ex Gobernador Javier Duarte, por presunto enriquecimiento ilícito. De acuerdo con informes de la agencia Quadratín, Tress Rodríguez permanece internada en el penal de Playa Linda. El lunes, la Policía Ministerial de Veracruz detuvo en los límites de Nayarit y Jalisco a Xóchilt Tress. La Fiscalía estatal investigaba a la ex funcionaria por adquirir un departamento en Puerto Vallarta, Jalisco, y tres casas en Boca del Río, Veracruz, sin presuntamente tener la solvencia económica suficiente. José Janeiro, considerado el “cerebro financiero” de Duarte, declaró el pasado 2 de febrero que el ex Mandatario pidió que se le compraran a Tress Rodríguez un departamento y una camioneta Range Rover. Tress fue candidata de Acción Nacional a una diputación federal y titular del Instituto de Espacios Educativos de Veracruz durante el mandato de Duarte.