DIA DEL AMOR

Por Gamaliel Espinoza

¿Recuerda la película “Propuesta Indecorosa”?

Hay una parte de la película que me quedo con ella. Es la plática que tiene Robert Redford con su chofer cuando le pregunta el chofer que porque la dejaba ir.

Porque nunca lograré que ella me mire como lo mira a él-

Y es que el amor no es sexo como todo el mundo dice.

Tienen relación cuando es la unión entre dos personas que se aman y llegan a formar un hogar, una familia.

Si una persona casada tiene relaciones sexuales con una persona soltera se le llama FORNICACION.

Si una persona casada tiene relación sexual con una casada se llama ADULTERIO.

Cuando una persona casada tiene relación sexual con su esposo se llama AMOR.

Ahora que, no todo es sexo en una relación.

Tenemos que tener cuidado como relacionamos las cosas.

El Dia del Amor y la Amistad… lo relacionamos solamente entre los enamorados… y eso no es así. Porque entonces ¿en donde dejamos la amistad?

Lo he dicho hasta el cansancio… bueno, todavía no me canso en decirlo y no creo que me vaya a cansar de decir que este Dia es comercial. Apenas están quitando la rosca de Reyes cuando ya están poniendo los corazones, chocolates, peluches y no se cuanta cosa más para ir preparándonos para el 14 de febrero. Por eso no me gusta este día, ni el día de la madre, del padre y cuanto tenga que ver con el día de celebración de algo.

Solo para darle una idea de lo que le estoy diciendo tengo una pregunta… ¿porque quitan todo lo que tenga que ver con el 14 de febrero después de que pasa ese día? ¿Acaso ya se acabó el amor y la amistad? Todos los meses deben de ser amor; mejor dicho, todos los días.

No cultivamos el amor todo el año… lo queremos hacer en un día. No creo que es el único que sepa de varias parejas que se pelean (que es lo mas normal del mundo) y la menara que se contentan es que el hombre le regale algo a ella. Lo mas normal es que sea algo de oro.

Recuerdo de un chistecillo.

Llega el hombre a una joyería y le pregunta a la dependienta

¿Qué me recomienda regalar?-

Eso depende de lo que haya hecho- responde la muchacha.

Y es cierto, todo lo queremos arreglar con un regalo.

¿Desde cuando las cosas materiales tomaron el lugar de una mirada, de una caricia, del tiempo con la persona?

Me cae de la patada los anuncios comerciales para esta fecha…

Dígale a su pareja cuanto la quiere con unas flores…

Dígale a su pareja cuanto la quiere con un diamante…

Dígale a su pareja cuanto la quiere con una lavadora …

Dígale a su pareja cuanto la quiere con un carro último modelo.

Si no tenemos para comprar algo de lo ya mencionado…¿estamos fregados no? NO NO NO NO y mas NOOOOOOOOOO.

El amor no se mide con flores, oro un carro NOOOOOO.

Ahora que si usted tiene acostumbrado a su pareja a estos de regalos lo siento mucho por usted, porque lo mas seguro es que su pareja no lo ame y si esta con usted es por interés. El día que no le regale, ese día se acabaron las reconciliaciones. (opinión muy personal)

Los comerciantes hacen su trabajo, a nadie obligan a comprar chocolates, mono de peluche… etc. Somos nosotros los que caemos en la línea de ellos y compramos queriendo dar a conocer a nuestra pareja cuanto la queremos, cuando esto no es necesario.

¿Sabe porque digo esto? Porque entonces ¿cómo van a demostrar su amor las personas que no tienen para comer? O ¿es que el amor solo lo pueden mostrar los que tienen dinero?

Una mirada, una caricia, una sonrisa… tiene mas valor que lo que usted quiera mencionar. Dije que tiene mas valor, no que cuesta mas. Hay una gran diferencia entre costo y valor.

Esta semana entré a una tienda de autoservicio y pasé por donde estaban las cosas del 14 de Febrero. Me paré en donde estaban unos osos de peluche y me quedé pensando un ratito. Espere que alguien pasara para decirle al oso…

Espero que este año alguien te lleve-

En realidad, no me había dado cuenta de quien era quien estaba detrás de mi, cuando volteé me di cuenta de que era una señora. Me dio risa en la forma que me estaba mirando, a lo mejor pensó que estaba loco. Me alejé del lugar, pero me di cuenta de que ella agarró al oso y lo puso mas atrás de los demás. Todavía no sé cuál fue el propósito.

¿Ya tiene su regalo para este 14 de febrero? Si ya lo tiene que bueno, si no pues después del 14 están mas baratos… pero no se lo diga a nadie ¿ok?

Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gamma9_10@yahoo.com