Día de la Comunidad STEM en Tarrant County College

API se unió a SER National esta semana para la 55ª Conferencia Anual de la organización y el Día Comunitario STEM el 28 de marzo de 2019 en el Tarrant County College, Fort-Worth, Texas. La comunidad STEM Day fue una oportunidad para traer a más de 3,000 estudiantes al campus universitario y conseguir inspiración por el orador principal José Hernández, astronauta retirado de la NASA. A lo largo del día API participó en sesiones para hacerse oir en carreras de STEM, STEM-relacionados y actividades al aire libre incluyendo real-tiempo, manos-en demostraciones y experimentos presentados por el Ejército de EE.UU., Marina de los EE.UU., NASA y el Departamento de Energía de los EE.UU.. El Community STEM Day fue un foro exitoso que alentó a los estudiantes desfavorecidos e insuficientemente representados a inscribirse en la universidad con las especialidades de STEM y posteriormente seguir carreras gratificantes y de alto-pago en los campos de STEM

SER-National es una organización no-lucrativa 501(c)(3). Con más de 55 años abogando por iniciativas que resulten en un mayor desarrollo y utilización de los recursos humanos de Estados Unidos, con especial énfasis en las necesidades de los hispanos, en las áreas de educación, capacitación, empleo, oportunidad económica y de negocios.

// API joined SER National this week for the organization’s 55th Annual Conference and Community STEM Day on March 28, 2019 at Tarrant County College, Fort-Worth, Texas. Community STEM Day was an opportunity to bring over 3,000 students to college campus and get inspired by keynote speaker Jose Hernandez, retired NASA astronaut. Throughout the day API participated in breakout sessions on STEM careers, STEM-related topics and outdoor activities including real-time, hands-on demonstrations and experiments presented by the U.S. Army, U.S. Navy, NASA and the U.S. Department of Energy. Community STEM Day was a successful forum encouraging disadvantaged and underrepresented students to enroll into college with STEM majors and subsequently pursue rewarding, high-paying careers in STEM fields.

SER-National is a 501(c)(3) non-profit organization. With over 55 years advocating initiatives resulting in the increase development and utilization of America’s human resources, with special emphasis on the needs of Hispanics, in the areas of education, training, employment, business and economic opportunity.