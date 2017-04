Destapan más secretos de la muerte de Juan Gabriel

Medios internacionales destaparon escabrosos secretos de la muerte de Juan Gabriel, quien padecía fuertes enfermedades. México.- La muerte de Juan Gabriel no sólo impactó por ser repentina, también porque se dio a conocer que hubo algunas inconsistencias en su acta de defunción; sin embargo, a siete meses del deceso del artista medios internacionales detallaron las verdaderas causas del fallecimiento del “Divo de Juárez”. De acuerdo con El Gordo y La Flaca, la oficina forense del condado de Los Ángeles presentó el estado de salud que tenía el compositor al momento de su muerte y estipula que tuvo dificultan para respirar por acumulación de flemas, hecho por el cual horas antes de perder la vida pidió un tanque de oxígeno. Juan Gabriel murió presuntamente por enfermedades que padecía En el documento puntualizaron que Juan Gabriel murió por hipertensión arterial, diabetes mellitus y colesterol alto, cuadro clínico que fue imposible de tratar para los servicios médicos. Señalaron que en los exámenes que se le realizaron, no se encontraron drogas o medicamentos ajenos a los estipulados por su doctor de cabecera. Pero no es la única información que se dio a conocer recientemente sobre Juan Gabriel, también que al parecer sus hijos le están pasando una fuerte suma a su ex amante, para que no destape más secretos íntimos del oriundo de Parácuaro, Michoacán.