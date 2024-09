Después de 36 años de espera, ‘Beetlejuice Beetlejuice’ amasa 110 M de dólares en estreno

Después de 36 años, el icónico espíritu alocado ha vuelto con fuerza en «Beetlejuice Beetlejuice», logrando un debut impresionante en la taquilla con un récord de 110 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno. Esta esperada secuela dirigida por Tim Burton ha capturado la atención tanto de los fanáticos del clásico original de 1988 como de una nueva generación de espectadores. El regreso de personajes icónicos y la inclusión de nuevas caras ha demostrado ser una fórmula ganadora, colocando a la película como el tercer mejor fin de semana de estreno del año, solo detrás de los éxitos de “Inside Out 2” y “Deadpool & Wolverine”. Michael Keaton regresa en su papel como el irreverente y encantador espíritu Beetlejuice, demostrando que su talento y carisma continúan intactos. Junto a él, Catherine O’Hara y Winona Ryder vuelven a interpretar a Delia y Lydia Deetz, respectivamente, aportando nostalgia y continuidad al relato. La incorporación de Jenna Ortega como Astrid, la hija de Lydia, ha añadido una nueva dinámica a la familia Deetz, y su actuación ha sido aclamada por críticos y fanáticos, destacando su habilidad para capturar el tono oscuro y humorístico del personaje. El elenco se completa con las participaciones de Willem Dafoe, Monica Bellucci y Justin Theroux, quienes aportan frescura y dinamismo a la historia. La película no solo ha impresionado en taquilla, sino que también ha recibido elogios por su estética visual, fiel al estilo gótico y excéntrico de Burton. El director ha logrado combinar elementos del original con nuevas ideas, manteniendo la esencia que hizo de “Beetlejuice” un clásico de culto. La producción ha aprovechado al máximo los avances tecnológicos en efectos visuales, lo que ha permitido una representación aún más espectacular del inframundo y los extravagantes personajes que lo habitan. El diseño de producción, los efectos prácticos y la dirección de arte se han destacado como aspectos sobresalientes, haciendo de esta secuela una experiencia visual memorable. El éxito de “Beetlejuice Beetlejuice” no solo radica en la nostalgia, sino también en la forma en que ha sabido conectar con un público contemporáneo. La inclusión de temas actuales, un humor irreverente y personajes con los que las nuevas generaciones pueden identificarse han sido clave para su atractivo. Jenna Ortega, quien ha ganado popularidad en los últimos años, se presenta como una de las grandes apuestas de la secuela, y su papel ha sido fundamental para atraer a un público joven que tal vez no creció con la película original, pero que ha encontrado en esta nueva entrega un relato fresco y entretenido.

En términos de recaudación, la secuela ha hecho historia como la segunda película más taquillera de todos los tiempos en septiembre, solo detrás del fenómeno de terror “It” de 2017, que alcanzó los 123 millones de dólares. Esta hazaña destaca aún más si se considera que «Beetlejuice Beetlejuice» ha superado el estreno de su predecesora “It Chapter 2”, que logró 91 millones de dólares en 2019. Esto demuestra que la película no solo ha captado el interés del público, sino que ha logrado posicionarse como una de las favoritas de la temporada de otoño. El estreno de esta secuela marca un inicio fuerte para la temporada de otoño, impulsando la taquilla después de un período flojo durante el fin de semana del Día del Trabajo y un agosto en el que los estrenos no lograron captar la atención del público. La energía que ha traído “Beetlejuice Beetlejuice” a la taquilla ha inyectado nueva vida al calendario cinematográfico, recordando a la industria que las películas con un toque de creatividad, nostalgia y una buena dosis de humor negro pueden atraer a grandes multitudes. Con su estilo visual vibrante, una historia que mezcla lo macabro con lo hilarante y actuaciones que rinden homenaje al pasado mientras miran hacia el futuro, “Beetlejuice Beetlejuice” se ha convertido en un fenómeno cultural que no solo satisface a los fanáticos de antaño, sino que también abre la puerta a nuevas aventuras en el universo de Beetlejuice.