Despiden a una azafata por robar un sándwich con valor de 5.48 dlls

Su jefe fue quien le ofreció el emparedado, pero resulta que ella debió haberle solicitado un recibo. INGLATERRA.- Shannon Gleeson, una joven azafata de la compañía británica EasyJet, fue despedida por comerse un sándwich de 5,48 dólares ofrecido por su jefe durante un vuelo procedente de Ámsterdam con destino a la capital británica, el 3 de enero de 2015. El caso se ha dado a conocer recién ahora, ya que la semana pasada tuvo lugar el juicio laboral en una Corte británica. La joven de 22 años explicó que ese fue su primer vuelo fuera del Reino Unido y que comió el sándwich porque tiene alergia a las nueces y no pudo encontrar otra comida segura. Pese a que el sándwich le fue ofrecido por su jefe, la mujer fue despedida de la compañía por mala conducta y robo al no haberle solicitado el recibo del mismo, por lo que se estimó que había sido robado, reporta ‘The Daily Mail’. EasyJet argumentó ante el tribunal que Shannon Gleeson violó la política de la empresa al no solicitar un recibo. “No soy una ladrona, y así es como fui etiquetada”, afirmó, por su parte, la acusada. La investigación del incidente fue lanzada después de que un miembro de la tripulación informó a EasyJet que vio a Gleeson y al jefe comiendo sándwiches destinados a los pasajeros. El caso al final fue arreglado por la compañía fuera de los tribunales por una suma que no fue revelada.