Descubren extraño monolito metálico en el desierto de Utah

Un grupo de funcionarios que se encontraban a bordo de un helicóptero realizando monitoreo de la vida silvestre en la zona de el desierto de Utah, visualizaron un inusual objeto que llamó su atención, pues en medio de la nada, una larga estela metálica se encontraba alineada perfectamente. El grupo de hombres decidió descender al lugar y realizar un vistazo. Las imágenes de la estructura quedaron registradas en un material que recientemente se ha compartido y hecho viral en Internet. En una entrevista con el canal de noticias local KSLTV, el piloto de helicóptero, Bret Hutchings, dijo: “Eso ha sido lo más extraño con lo que me he encontrado en todos mis años de vuelo”. ‘¡Espera, espera, espera, date la vuelta, date la vuelta!’. Y yo dije, ‘¿Qué?’. Y él dijo, ‘Hay una cosa allá atrás, tenemos que ir a ver ! ‘”, Dijo el Sr. Hutchings. El objeto ha captado a miles de usuarios alrededor del mundo. Muchos lo comparan con la famosa escena de Space Odyssey, la película de 1968 dirigida por Stanley Kubrick en la que aparecen imponentes monolitos negros creados por una especie alienígena invisible. Otros más lo atribuyen a la obra de algún artista, incluso que podría tratarse del fallecido John McCracken. Mientras tanto, las autoridades de Utah han emitido un comunicado en el que expresan que la ubicación exacta no ha sido revelada porque temen una invasión de personas, tratando de arribar al lugar. Hasta el momento ninguna persona se ha atribuido la creación de la extraña estructura.