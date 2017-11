Descubre quién tacha de mentirosa a Karla Luna

Óscar Burgos indicó que la versión que dio la ‘Lavandera Morena’ sobre la traición de Karla Panini no era verdad en su totalidad. Hace unas semanas, sacudió al mundo del espectáculo la muerte de Karla Luna, quien enfrentó una dura batalla contra el cáncer por algunos años; sin embargo, ahora el exesposo de Karla Panini, Óscar Burgos indicó que no todas las declaraciones que dio la “Lavandera Morena” tras la traición de su amiga y Américo Garza eran verdad, tachándola de mentirosa. De acuerdo con El Debate, el comediante, quien hace unas semanas precisó que ya no hablaría porque lo amenazaron de muerte en Monterrey, concedió una entrevista a “De Primera Mano” y destacó que a pesar de que siempre quiso a Luna mucho, sabe que tergiversó mucho su versión. “Muchas cosas que dijo Karla Luna no eran verdad. Yo no estoy diciendo más que la verdad. Y lo digo pese a que a mi amiga Luna la quiero y respeto, porque era una hija artística para mí. El amor que le tengo es intocable, pero la realidad no es la que ella contó”, señaló Óscar Burgos en la emisión televisiva. Desmienten versiones que dio Karla Luna sobre traición de Karla Panini. El conductor indicó que la “Lavandera Morena” no precisó la verdad sobre la supuesta traición que sufrió por parte de su compañera de programa, y que sólo se limitó a asegurar que Panini se involucró con Américo Garza pese a que era su esposo y a que estaba enferma. “Toda mujer que se siente ofendida puede decir muchas cosas, y aparte la enfermedad de ella la victimizó más”, enfatizó Óscar Burgos, quien puntualizó cómo se encuentra actualmente la “Lavandera Rubia”. “En un principio estaba golpeada; la gente fue cruel con ella. Creo que lo que yo he dicho ha ayudado un poco a limpiar su imagen. Lo que se dice de ella, créanmelo…¡No es verdad!”, agregó el ex marido de Karla Panini.