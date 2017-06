Descubre quién bloqueó a Victoria Ruffo en redes sociales

No creerás qué famoso no tuvo más remedio que bloquear de sus redes sociales a la actriz Victoria Ruffo. Hace unas semanas, Victoria Ruffo se vio involucrada en tremenda controversia, debido a que publicó una fotografía en la que recortó a Eugenio Derbez, hecho que escandalizó a sus seguidores. Sin embargo, ahora la protagonista de telenovelas vive una nueva polémica porque fue bloqueada de redes sociales ni más ni menos que por su hijo José Eduardo Derbez. De acuerdo con La Botana, el actor precisó que no tuvo más remedio que realizar dicha acción en contra de su madre, ya que la artista se la pasaba vigilándolo, hecho que lo incomodaba mucho. El joven presuntamente se cansó de los comentarios que llegaba a poner la estrella de televisión en sus fotografías. “Ya es de madrugada, apaga eso y duérmete ya”, “¿Por qué pusiste eso?”, “No seas grosero”, fueron al parecer algunos de los comentarios que publicó Victoria Ruffo en los perfiles personales de su hijo, quien supuestamente se sintió acosado por la indiscreción de su madre. José Eduardo Derbez se refirió a su decisión y señaló: “Es mi mamá y la quiero mucho, pero nada más me estaba checando, ya tengo 25 años, que no juegue”. Sin embargo, la actriz no se quedó callada y también comentó: “Soy su madre, y aunque él sea un anciano lo voy a seguir vigilando”.