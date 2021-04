Descarta Estados Unidos que suspensión de Johnson & Johnson impacte vacunación

El Gobierno del presidente Joe Biden aseguró que suspender la aplicación de la vacuna de Johnson & Johnson (J&J) no tendrá impacto significativo en el plan de vacunación contra COVID-19 en Estados Unidos. La Casa Blanca argumentó que la vacuna de Johnson & Johnson representa menos del 5 por ciento de las dosis aplicadas hasta la fecha. En un comunicado ,detalló que el Gobierno de Biden ha asegurado “suficientes dosis” de Pfizer/BioNTech y Moderna para 300 millones de estadounidenses. n este sentido, abundó que se han puesto a disposición de los centros de vacunación en EE.UU. 25 millones de dosis semanales, cantidad que se incrementará a 28 millones esta semana. Este es un suministro más que suficiente para continuar con el ritmo actual de vacunación de 3 millones de inyecciones por día, y cumplir con la meta del presidente de 200 millones de dosis para sus primeros 100 días en el cargo”, indicó. La Casa Blanca adelantó que ya trabaja para que las personas programadas para recibir la vacuna de J&J obtengan una cita, lo antes posible, para vacunarse con las fórmulas de Pfizer o Moderna. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) recomendaron este martes que se suspenda el uso de la vacuna de Janssen, filial de la multinacional estadounidense Johnson & Johnson, tras haber registrado seis casos de un tipo de coágulo sanguíneo “raro y grave” que necesita un tratamiento distinto a los habituales. Los seis casos registrados son mujeres con edades entre los 18 y los 48 años, y sus síntomas se produjeron entre seis y trece días después de la vacunación.

Una mujer murió y otra está grave por casos adversos de vacuna J&J

Este martes pasado, autoridades del Gobierno de Estados Unidos ordenaron detener las inmunizaciones con la vacuna de Johnson & Johnson (J&J). Una mujer murió y otra se encuentra grave dentro de los seis casos de reacción adversa a la vacuna de Johnson & Johnson (J&J) que provocaron la decisión del Gobierno estadounidense de detener las vacunaciones de este producto. Así lo apuntaron responsables de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés) y la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA, en inglés) que comparecieron en una conferencia de prensa este martes tras anunciarse una pausa en el uso de esta vacuna. Una suspensión que, como recordaron, es una recomendación y no un mandato, porque, según las autoridades sanitarias de EE.UU., la cifra de afectados es muy pequeña y si un profesional médico y su paciente entienden que el beneficio de vacunarse es mayor que el riesgo y quieren seguir adelante pueden hacerlo. El médico Peter Marks, responsable del Centro de Evaluación Biológica e Investigación de la FDA, explicó en la comparecencia de prensa que las seis personas con efectos adversos han sufrido un tipo raro de trombosis cerebral. Por su parte, la subdirectora principal de los CDC, Anne Schuchat, pidió a los ciudadanos que se hayan puesto esta vacuna en las últimas dos semanas que vigilen los síntomas y acudan al médico si tienen dolores fuertes de cabeza, abdominales o en la pierna, además de dificultad para respirar. En cualquier caso, Schuchat recalcó que quienes lleven más tiempo vacunados con esta fórmula no tienen por qué sufrir efectos adversos, y añadió que no se puede generalizar porque los casos registrados suponen una cifra muy pequeña.