Desamparan a Tamaulipas

Reclaman Foros de Paz. Representantes de colectivos de víctimas del delito decepcionados por cancelación. Nuevo Laredo, Tams.- La cancelación del Foro para la Pacificación y la Reconciliación Nacional en Tamaulipas y otros cuatro estados es una falta a la palabra por parte del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguraron representantes de colectivos de víctimas del delito. La realización en Tamaulipas del encuentro entre víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil con integrantes del equipo de López Obrador siempre estuvo tambaleante. El 6 de julio, el tabasqueño y su asesora en derechos humanos, Loretta Ortiz, informaron que una de las primeras reuniones sería en territorio tamaulipeco. ENTRE PRESIONES El 2 de agosto, a través de las redes sociales de los foros, notificaron que no había reunión en la entidad. Los colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones civiles presionaron y días después, Alfonso Durazo aceptó programarlo para el 22 de octubre. Para el presidente del Colectivo de Familiares, Amigos de Desaparecidos en Tamaulipas, Guillermo Gutiérrez Riestra, la indiferencia hacia Tamaulipas es grande porque a pesar de las pláticas para concretar un foro a última hora se decidió eliminarlo. El padre de Raquel Gutiérrez Ruiz, desaparecida el 1 de septiembre de 2011, comentó que varias agrupaciones analizan convocar y desarrollar un foro el mismo día 22 de octubre que estaba agendado, para protestar por el nulo interés del equipo entrante al gobierno federal. La presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, descalificó la justificación para cancelar los foros. “Si la gente ya se preparó, ya los está esperando, preparar un foro en general no es sencillo, entonces si la gente ya estaba preparada para recibirlos, sí quisiera pensar que para Loretta fuera importante asistir y seguirlo haciendo porque estaban comprometidos”, dijo. El director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas, reiteró desde el arranque de los foros el equipo de López Obrador no planeó utilizar una metodología adecuada para sistematizar la información. “Esto apunta a que no había una metodología y que de alguna manera apenas van a ver de qué manera empiezan a recopilar la información”, expresó Rivas. Confirma Durazo El próximo titular de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, confirmó que se tomó la determinación de cancelar los Foros para la Pacificación y Reconciliación Nacional que se realizarían en Tamaulipas, Morelos, Tabasco, Veracruz y Sinaloa. En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, @ AlfonsoDurazo, señaló que esto obedece a la necesidad de sistematizar las propuestas recogidas en encuentros anteriores, para obtener las conclusiones que permitan generar el diseño de la nueva política de seguridad pública del país, que afirmó, se presentará próximamente.