Desagrada a “Tuca” falta de resultados positivos con el Tri

“Me voy tranquilo, un poco incómodo porque los resultados no han sido los que uno pretende, pero si hablo en ser paciente, yo también debo de serlo; cosa que es muy difícil porque no soy nada paciente, soy muy desesperado, y espero que los que estén al frente estén en la misma”, indicó. Dejó en claro que su trabajo “siempre lo he hecho con honestidad, con entrega, con dedicación, con disciplina, con todo lo que me conocen, de los resultados son cosas que uno puede dar ciertas razones, pero no me voy a sentar aquí para explicar ni decir cosas que no tienen nada que ver”. “Vengo a cumplir con un trabajo, creo que se cumple y me voy tranquilo, no satisfecho porque me hubiera gustado que se lograran otros resultados en los partidos que hemos tenido. Creo también que podemos dar una mejor actuación futbolística y esperemos que mañana se pueda lograr”, apuntó. Reiteró que no se queda al frente del Tri porque tiene un compromiso que cumplir con Tigres de la UANL, equipo con el que tiene contrato. “El ser paciente de mi parte no es que sea la razón por la cual no me quedo con la selección, la razón principal es la lealtad, el compromiso, el cariño, muchas cosas que en once años he logrado en la institución de Tigres, en el futbol mexicano y en varias partes del mundo; es una situación muy difícil de lograr, que un entrenador tenga esa continuidad”, estableció. Destacó que si logra cumplir “lo que me falta, serán más de diez años como entrenador de un equipo, sabemos perfectamente que en México hay muchos colegas que han sido despedidos antes de la fecha 10 u 11”. “Yo gracias a Dios tengo ocho años seguidos en Tigres y este respaldo, la confianza que han depositado en mí, es algo que yo no puedo traicionar”, acotó. Respecto a la supuesta llegada del argentino Gerardo Martino al banquillo del representativo mexicano, indicó que es un tema que no toca porque no es oficial. “No puedo opinar nada porque son suposiciones, y yo la verdad no opino de cosas que se suponen, yo únicamente contesto en donde tengo certeza o que estén realmente; de las posibilidades, yo confío en la gente que se encuentra al mando de la selección nacional y estoy seguro que encontrarán al mejor elemento para dirigir al equipo”, sentenció.