DERECHO… ¿A QUE?

Si usted es de las personas que no creen en Dios, le aconsejo se brinque

toda la columna y se vaya a donde esta mi correo electrónico. Digo,

porque lo mas seguro es que no le va a gustar lo que voy a escribir.

No es mi intensión ofender a nadie… nunca ha sido el propósito de esta

columna. Simplemente me gusta dar mi opinión muy personal… y que

gracias a la oportunidad que me da el sr. Puerto, tengo la oportunidad de

exponerla.

Como que últimamente decimos que tenemos derechos. Hasta los que

matan, roban o violan tienen sus derechos.

Si respetáramos lo de… “mis derechos terminan en donde empiezan los de

los demás” nos evitaríamos muchos problemas.

Ya lo decía el Benemérito de las Américas… “El respeto al derecho ajeno

es la paz”.

El asunto es que nosotros decidimos quien es el ajeno y quien no.

Pero, para esto primero nos fijamos si nos conviene o no… es una manera

de decidir quién es el “ajeno”.

Podría tocar el tema desde el punto de vista religioso, pero no. Bueno

mejor sí. Porque creo que todos creemos en Dios. Mis respetos para los

que no creen muy asunto de ellos.

Este tema ya lo he tocado no se cuantas veces, y por lo tanto sigo en lo

mismo. Mis ideales no han cambiado. Es más, no creo que cambien. No

soy de las personas que cambian dependiendo para donde sople el viento.

Me apasiona tocar el tema del aborto… y a la vez me da tristeza porque

veo como es que piensan y actúan personas que se dicen inteligentes.

Siempre he escuchado que la mujer tiene el derecho de hacer lo que le

venga en gana con su cuerpo… ¿en serio? Podríamos de estar en parte de

acuerdo con ese.

Bien, lo que acabo de escribir es que la mujer tiene derecho de hacer lo

que le da la gana con su cuerpo. No se necesita ser muy inteligente para

saber que estamos hablando de SU CUERPO.

Si quiere cortarse la cabeza… que lo haga.