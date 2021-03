DEPENDE QUIEN LO MIRE

Hace unos años, un amigo de Nuevo Laredo me invitó a su casa a ver un partido de futbol.

Acordamos la hora y pues nos dispusimos a ver el partido de futbol… todo iba bien hasta que empezaron los problemas con el árbitro… no era justo.

-¿Qué estas marcando inútil? Preguntó mi amigo.

-Creo que esta en lo correcto- dije. -Pero si no es penal- dijo mi amigo

-Como de que no… es más, es de expulsión directa. Me atrevo a decir que debería de entrar la policía por el jugador.

-Pero si ni siquiera lo rozó Gamita- dijo mi amigo.

-¿Que no ve la faltota?

-Por favor Gamita… es juego de hombres no de niñas.

Estábamos muy entrados en la platica que no nos dimos cuenta de que su esposa estaba detrás de nosotros… luego pregunta.

-A ver los dos. ¿Están viendo el mismo partido?

-Claro que si mujer- respondió mi amigo.

-¿Los dos vieron la misma acción?

-Así es señora- respondí

-Y ¿cuál es el problema

-Que el dice que no es falta y yo digo que si.

-No entiendo, están viendo el mismo partido, la misma acción y uno dice que si es falta y el otro dice que no… que barbaridad, ni entre hombres se ponen de acuerdo.

Mi amigo y yo nos miramos y reaccionamos al mismo tiempo. Los que antes estábamos con la diferencia de la falta ahora nos uníamos para atacar a quien no nos entendía.

– Sencillo mujer… Gamita le va al Cruz Azul y yo a las Chivas- dijo mi amigo.

La señora Lidia no aguantó la risa. Ahora entendía porque estábamos “discutiendo” la acción del árbitro. Cada quien defendía sus intereses

Creo que esto mismo esta pasando ahora con lo que se le ha llamado la crisis en la frontera.

El problema está a tal grado que la cadena CNN ahora esta atacando a Biden por el trato que se le está dando a los “niños” inmigrantes que están llegando (no sé cómo) a este país. Que los niños están en jaulas… lo están.

Que no se esta guardando la “sana distancia” no se guarda.

La prensa que antes Biden era su TODO… ahora se da cuenta de que no lo es.

Y es que no es por nada. Cuando Trump era el presidente se le atacó a mas no poder por las jaulas… que vale la pena decir que él no las hizo. Esas jaulas se hicieron en la administración de Obama. Pero cosa curiosa… nunca se le recriminó a Obama. Pero cuando Trump entra a la Casa Blanca… le llovieron críticas a lo bruto.

No lo bajaron de insensible… por decir algo.

Pero ¿qué pasa ahora con Biden? Esa es la pregunta. Que esta pasando con esos “campamentos” que la administración de Biden no deja entrar a la prensa. Algo debe de estar pasando. Pero no se le ocurra peguntarle a un domócrata… van a decir que TODO ESTA BIEN.

Se “colaron” unas fotos de esos campamentos y la verdad que da tristeza ver cómo es que están esos “niños” ahí.

Lo raro es que después que se filtraron esas fotos, la administración de Biden publicó unas fotografías del mismo lugar. Aclarando que son del mismo lugar… pero maquilladas.

En otras palabras… no se ven como las que se filtraron. Se ven más… hipócritamente mejor.

Pareciera que a Biden le gustan los problemas. ¿Que hizo Trump con los problemas de migración? Muy sencillo… empezó a regresar por donde llegaban los migrantes. Aparte de eso le dijo a López Obrador que le daba cierto tiempo para que empezara a detener la migración en su frontera sur, de otra manera le iba a poner aranceles a las importaciones.

¿Qué pasó con el problema? Se acabó. O sea que hay soluciones. Pero parece ser que Biden a cada solución le encuentra un problema. Por eso la crisis en la frontera.

Se ha dado cuenta que he puesto la palabra niños entre comillas ¿cierto?

Y es que en su gran mayoría son muchachitos mayores de 15 años. Esos no son niños, son adolecentes. Muchachitos que han pagado mas de 2 mil dólares para llegar a este país. ¿Se imagina lo que es ese dinero en su país de origen?

Eso es en los ya grandecitos. En los que todavía son niños… nomas imagínese ¿qué padres han de tener para que los dejen venir solos? Por Dios. No nos hagamos que la cara ya la tenemos

Por cierto, me van a disculpar lo que voy a decir, pero la separación de familias no es en la frontera, empieza a sus hogares ¿o no?

Será cierto que los padres envían a sus hijos ¿solos?

