Denuncian que cárceles son gran negocio en EU Endurece sus políticas criminales

Dallas, Texas.- En los últimos 30 años, las estadísticas demostraron que la única manera que tiene la industria carcelaria de los Estados Unido de aumentar la cantidad de sus reos es con políticas criminales más duras, denunciaron varias organizaciones entre las que se encuentra el Centro de Derechos Humanos de Dallas (CDHD). Pedro González, uno de los dirigentes del CDHD, aseveró que el boom carcelario estadunidense estalla en el 2001 contra la llamada “guerra contra el terrorismo”. Esto –denuncióarrojó que entre 1999 y 2010, los presos abarrotaran las cárceles del país al aumentar en un 80 por ciento, de los cuales los latinos y afroamericanos representan la mayor parte. La mayor empresa de cárceles en Estados Unidos, Corrections Corporation of America (CCA), fue también la primera de esta innovadora industria. Creada en 1983, fue ideada por Jack Massey, el mismo hombre que a fines de los años 60 fundó Hospital Corporation of America, hoy la mayor empresa de hospitales y centros de cirugía privados de Estados Unidos. Al año siguiente, Wackenhut Corrections Corporation apareció en el mercado, una empresa que más tarde sería comprada por el Grupo Geo, la segunda compañía más grande del complejo industrial. “La industria surgió en un contexto dominado por la mentalidad conservadora de la época de Ronald Reagan y por políticas de mano dura, que crearon la suficiente demanda para convencer a un grupo de inversionistas de que existía una oportunidad empresarial”, explicó Donald Cohen, director ejecutivo de la organización In the Public Interest. Según Cohen las empresas comenzaron construyendo “cárceles especulativas”, es decir que lo hacían pese a no tener contratos con los gobiernos locales o estatales. Las primeras cárceles fueron construidas en pueblos pequeños y pobres con la promesa de garantizar empleos, aumentar la recaudación y abaratar los costos que provocaba la creciente población carcelaria a los gobiernos. Cumplían las mismas reglamentaciones que las prisiones públicas y una vez en funcionamiento estaban bajo el control de los mismos entes gubernamentales, pero, como toda empresa, su objetivo último era el lucro. Según Cohen, desde el principio la expansión de esta industria se basó en el “cortejo a los funcionarios”. Primero fueron los municipios, luego los gobiernos de los estados, principalmente en el sur del país, cerca de la frontera con México, y finalmente, con la llegada de Bill Clinton a la Casa Blanca. Clinton endureció aún más la política criminal del país, pero fue su compromiso con el fin de “la era del gran Estado” la que redujo dramáticamente la burocracia pública y abrió la puerta al Departamento de Justicia para que comenzara a contratar cárceles privadas para decenas de miles de inmigrantes indocumentados y criminales. “Para mediados de los 90, CCA era una de las empresas que mejor cotizaba en Wall Street”, destacó Judy Green, directora de la organización Justice Strategies, una organización especializada en política criminal con base en Brooklyn, Nueva York. BOOM CARCELARIO El mayor boom para el incipiente complejo industrial carcelario llegó después de la declaración de la “guerra contra el terrorismo” en 2001 y, especialmente, con la política para frenar la inmigración del segundo mandato del republicano George W. Bush. Para fines de 2010 el complejo industrial carcelario concentraba el 8% de los presos en los sistemas federal y estadual, y se había instalado con distinta fuerza en 30 de los 50 estados del país, según la Oficina de Estadísticas de Justicia estadunidense. Entre 1999 y 2010, la población carcelaria en Estados Unidos creció un 18%, pero el número de presos en cárceles federales y estatales privadas aumentó alrededor de un 80%. CCA posee 66 cárceles con capacidad para 91.000 presos, mientras que el Grupo Geo tiene 65 prisiones y puede albergar más de 65.700 detenidos. Sus ganancias anuales en 2011 fueron de 1.700 millones y 1.600 millones de dólares, respectivamente. A nivel federal este crecimiento se basó en la privatización de gran parte del sistema de detención de inmigrantes indocumentados, mientras que a nivel de los estados se consiguió gracias al “cortejo” de las autoridades locales, que permitió la firma de contratos poco convencionales. Un informe de 2012 de In the Public Interest analizó 62 contratos de empresas de cárceles con gobiernos estatales y reveló que más del 65% contiene cláusulas que obligan al Estado a garantizar una ocupación mínima del 80 hasta el 100% de “las camas”, incluso si la tasa de criminalidad disminuye. LEGISLADORES INVOLUCRADOS Por ejemplo, en Colorado, el número de crímenes se redujo en un tercio en la última década y eso permitió el cierre de cinco cárceles públicas desde 2009. Originalmente, habían defendido la firma de contratos con prisiones privadas argumentando que el sistema carcelario público estaba desbordado. Sin embargo, en 2012 y tras el cierre de cinco prisiones, el gobierno local firmó un acuerdo con CCA para garantizar durante 2013 al menos 3.300 presos en las tres cárceles que la empresa tiene en ese estado, con un costo anual de 20.000 dólares por preso. Como el complejo industrial militar, la industria carcelaria adquirió sus dones de negociación a fuerza de millones de dólares invertidos en lobby y consiguió parte de su influencia gracias al grupo ALEC (Consejo de Intercambio Legislativo Estadunidense). Todo lo que rodea a las personas que están presas, está relacionado con suculentas ganancias, no solo por las compañías que manejan el sistema privado, sino también por políticos del partido Demócrata y Republicano, quienes reciben dinero a cambio de flexibilizar leyes a favor de ellos. Según la organización Open Secrets Org, miembros de los dos partidos han recibido donaciones, especialmente el grupo de los ocho senadores que promovieron la reforma migratoria. Bob Menendez, demócrata de Nueva Jersey, Marco Rubio, republicano de Florida, Charles Shumer, demócrata de Nueva York, Jeff Flake, republicano de Arizona, Dick Durbin, demócrata de Illinois y Michael Bennet, demócrata de Colorado, cada uno recibió donaciones de $5000 (el límite por contribuyente), de CCA, Geo, sus inversionistas y familias. Aunque estas cifras serían superiores. Según Center For Responsive Politics las donaciones a políticos realizadas por CCA ascendería a 1.9 millones de dólares y GEO 2.9 millones entre 2003 y 2012. CUANTO CUESTA UN “CLIENTE” De acuerdo a thinkprogress. org, en 2012, un inmigrante detenido le costaba al gobierno $166 la noche. Ese mismo año, según el mismo sitio, el Buró Federal de Prisiones le pagó $5.1 mil millones de dólares a las compañías carcelarias privadas por 23.000 inmigrantes detenidos. Las cárceles privadas se extienden a 30 de los 50 estados del país. Entre 1999 y 2010, la población carcelaria creció un 18%, pero el número de presos en cárceles federales y privadas aumentó en un 80%. La Agencia de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles), tiene contratos millonarios con estas empresas que manejan todo el proceso del detenido; incluyendo transporte, alimentación y cuidados médicos. Ante todos estos números que reportan ganancias, es muy difícil imaginar que la reforma migratoria llegue pronto a Estados Unidos, es que necesitan “clientes”que pueblen sus instalaciones. Un informe de 2012 publicado por The Public Interest analizó 62 contratos de gobiernos estatales con estas compañías privadas y reveló que más del 65% contiene cláusulas que obligan al Estado a garantizar una ocupación mínima del 80% de las camas, incluso si la criminalidad disminuiría. MAS DETENIDOS EN EL MUNDO: EU Estados Unidos, con 2 millones 500 mil personas privadas de libertad, constituye el país con la mayor población carcelaria del mundo, el 80 por ciento son latinos y afroamericanos. CCA posee 66 cárceles con capacidad para 91 mil presos, con ganancias de 1700 millones de dólares, el Grupo Geo por su parte posee 65 prisiones, alberga a 65 mil 700 detenidos y una ganancia anual de 1600 millones de dólares. Además estas empresas cotizan en bolsa, lo que aumentan sus ganancias.