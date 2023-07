Denuncian que Abbott ordena empujar migrantes al Río Bravo

Incluidos bebés, niños y mujeres, afirman soldados y médicos de EU

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- El Departamento de Seguridad Pública de Texas ordena a soldados que laboran como médicos en Texas a que impidan el paso de inmigrantes, a quienes deberían empujar al Río Grande y negarles agua.

Así lo revelan una serie de correos electrónicos compartidos a CNN por una fuente de esa agencia de gobierno del republicano Greg Abbott. La historia original fue publicada por Houston Chronicle.

Las acciones, se indican, se concentran en la frontera en Eagle Pass, Texas, lo que incluso ha generado reuniones entre funcionarios de los Departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y Justicia.

Uno de los correos electrónicos fue enviado el 3 de julio pasado, donde se exponen algunos detalles de las acciones de los agentes contra peticionarios de asilo.

Otros correos que detallan las acciones son del 24 de junio al 1 de julio, mientras el oficial trabajaba como médico militar.

Dos médicos incluso señalaron el caso de una niña de 4 años que se desmayó, debido a la temperatura de 100 grados Farenheit y luego de que el grupo en el que iba fuera empujado a volver a México.

Otras personas han sufrido heridas por las boyas con púas que el Gobierno de Abbott coloca en el río.

VIL

ASESINATO

Además se narra la historia de una mujer y su madre que intentaban cruzar el río en un área sin cables, pero fueron obligados a quedar bajo el agua. Ambos murieron.

Los médicos militares afirman haber cuestionado la orden de empujar a los inmigrantes de regreso al río hacia México, pero se les ordenó dejar el área.

Desde el 12 de mayo pasado que terminó la aplicación del Título 42, el DHS ha implementado un estricto plan para peticionarios de asilo, el cual resuelve en forma expedita los solicitudes y también las deportaciones.

Piden a Biden intervenir

Marisa Limón Garza, directora ejecutiva de Las Americas Immigrant Advocacy Center (LAIAC), urgió a las autoridades federales a atender la denuncia.

“El gobernador Abbott parece obsesionado con lastimar a los niños migrantes. De otro modo, ¿por qué ordenaría al DPS de Texas que empujara a bebés y niños pequeños inocentes de regreso al Río Grande, donde el despliegue de boyas y alambre de púas ha aumentado las tasas de ahogamiento y muerte?”, criticó Limón Garza.

La activista pidió al Gobierno del presidente Joe Biden a intervenir contra estas acciones.

“Seamos claros: la crueldad, incluso si se inflige sin límites, no impedirá la migración”, dijo. “La Administración Biden debe actuar ahora y detener la vigilancia fronteriza cruelmente inhumana y punitiva de Abbott”.

El presidente Joe Biden, a través de un anuncio de la Casa Blanca, condenó ayer martes el uso de boyas y alambre de púas por parte de Texas para disuadir los cruces fronterizos después de que apareciera un correo electrónico de un Policía estatal alarmado de que los migrantes habían sido cortados y enredados, se negaron a beber agua y los empujaron de vuelta al río a pesar de su agotamiento y estrés por calor.

“Es abominable, es despreciable, es peligroso”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, y agregó que si las cuentas son precisas, el tratamiento viola los “valores básicos”.

Llegaron denuncias mordaces de una variedad de demócratas, incluidos los dos principales contendientes que esperaban derrocar al senador Ted Cruz: el congresista de Dallas Colin Allred y el senador estatal Roland Gutiérrez de San Antonio.

CRUELES E

INSENSIBLES

“Me niego a creer que para hacer cumplir nuestras leyes de inmigración, tenemos que recurrir a estas tácticas insensibles y crueles. Si estos informes son precisos, esto es inaceptable”, tuiteó Allred.

“No se trata de seguridad, se trata de crueldad. Es una tontería, y lucharé contra esto con todo lo que tengo”, tuiteó Gutiérrez poco después de que el Houston Chronicle informara por primera vez sobre la carta el lunes por la noche.

En su correo electrónico del 3 de julio, el policía les dijo a sus superiores que se les había dicho a los oficiales que no proporcionaran agua a los inmigrantes que intentaban ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, e incluso se les ordenó empujar a los niños y las madres con bebés lactantes de regreso al río, órdenes que describió como inhumano.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas ha negado que tales políticas existan.

Un asistente de Cruz, un republicano de dos mandatos, no respondió a una solicitud de sus puntos de vista sobre la carta. El senador estuvo activo en las redes sociales ayer martes, denunciando una posible acusación inminente del expresidente Donald Trump por los disturbios del 6 de enero de 2021. No pesó en la frontera.

El gobernador Greg Abbott ha destinado miles de millones en fondos estatales a la Operación Lone Star, utilizando la Guardia Nacional y la policía estatal para reforzar la seguridad fronteriza que, según él, el gobierno federal no ha proporcionado.

ABBOTT, EL

INJUSTO

En la Legislatura, el Caucus Legislativo México-Estadunidense exigió que Abbott abandonara sus políticas fronterizas draconianas y prometió “utilizar todas las herramientas legislativas para investigar estas injusticias”.

“Desde una madre embarazada que tuvo un aborto espontáneo mientras estaba atrapada en alambre de púas hasta ahogamientos de niños y negativas rotundas a proporcionar agua para salvar vidas en el calor extremo de Texas, el trato que DPS da a nuestros congéneres en la frontera entre Texas y México es inconcebible e inaceptable”, dijo la representante estatal Victoria Neave, D-Dallas, presidenta del caucus.

Gutiérrez, cuyo distrito incluye a Uvalde, donde un hombre armado mató a 19 niños y dos maestros el 24 de mayo de 2022 en la Escuela Primaria Robb, comparó el trato de los migrantes en la frontera con ese tiroteo masivo, cuando la policía y los patrulleros esperaron hasta que fue demasiado tarde para dar muerte al pistolero y salvar a los rehenes.

“Dejaron morir niños indefensos en Uvalde. No es difícil creer que enviarían niños indefensos a la frontera a la muerte”, dijo.

REPUBLICANOS

HIPOCRITAS

Los aliados conservadores del gobernador en la Legislatura defendieron las tácticas fronterizas.

“Si de hecho [Abbott] está adoptando un enfoque más audaz para la seguridad fronteriza al ordenar a los soldados del DPS que repelan a los que cruzan ilegalmente, tiene todo mi apoyo”, tuiteó el representante estatal Matt Schaefer, republicano por Tyler, presidente del Texas Freedom Caucus. “Todos los legisladores republicanos deberían hablar mientras los demócratas y los medios intentan avergonzar a Abbott para que retroceda”.

Muchos demócratas llamaron hipócritas a Abbott y a los republicanos afines, diciendo que su actitud hacia los inmigrantes es contraria a su postura sobre el aborto.

Ellos “profesan preocupación por la santidad de la vida, pero actúan de una manera que denigra la vida y la seguridad de las personas vulnerables”, dijo el senador Bob Menendez, DN.J.

Llamó al trato de Texas a los migrantes “totalmente inhumano” y “reprensible”.

“Los estadunidenses, independientemente del partido político, deberían estar alarmados e indignados por las acciones del gobernador Abbott que van en contra de todo lo que representa Estados Unidos”, dijo Menéndez.

En la Casa Blanca, Jean-Pierre calificó de poco sorprendente el maltrato denunciado a los inmigrantes, dado el trato previo de Abbott a los inmigrantes. Citó un incidente en el que los migrantes, incluidos los niños, fueron dejados en un clima bajo cero como parte de su programa en curso para enviar migrantes en autobús a ciudades y estados controlados por los demócratas, para resaltar las quejas sobre la falta de aplicación federal.

Aún así, Jean-Pierre dijo: «Es completamente, completamente incorrecto… Es realmente preocupante».

NO VOTEN

POR ABBOTT

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los mexicanos que viven en el estado de Texas, Estados Unidos, a no votar por el gobernador de esa entidad, Greg Abbott, tras la colocación de boyas flotantes en el Río Bravo y a las que calificó de “publicitarias” y “muy vulgares”.

“No hay que hacer mucho, nada más decirle a nuestros paisanos que no voten por el gobernador de Texas, ni por los legisladores del Partido Republicano que apoyan esas medidas que dicho sea de paso son acciones publicitarias muy vulgares”, señaló.

Desde su conferencia mañanera, el mandatario mexicano dijo que la colocación de las boyas para impedir el paso de migrantes lo hacen los políticos para engañar a los estadunidenses.

“Lo hacen para tratar de engañar al pueblo estadunidense, a los texanos, de que ellos si son muy estrictos y ellos van a impedir que lleguen migrantes que son los que traen o llevan la droga a Estados Unidos y nos dañan mucho o los dañan mucho a los estadunidenses. ¡Puro cuento, pura mentira!“, aseguró.

Tras el fin del Título 42 y la aplicación del Título 8, el gobernador del Partido Republicano anunció en el mes de mayo la colocación de boyas gigantes color naranja para construir una barrera flotante para evitar que migrantes crucen la frontera nadando sobre el también conocido Río Grande.

“Estoy seguro que esos políticos del Partido Republicano de Texas van a los templos y se olvidan de lo que dice la Biblia. El antiguo testamento dice de que no hay que tratar mal al forastero. Haber que me digan si en el antiguo o nuevo testamento hay algo en contra del que se busca la vida y tiene que emigrar. ¿Qué no hubieron éxodos en la antigüedad?, ¿qué no se caminaba para no padecer del autoritarismo del faraón y para buscar el sustento y no vivir en opresión?”, cuestionó el mandatario mexicano.

POLITIQUERIA

VULGAR

Ante la medida, López Obrador minimizó la extensión de boyas al asegurar que se trata de “politiquería” debido a que estas esferas solo ocupan 300 metros ante una frontera con más de 3,000 kilómetros de largo.

“Si se dan cuenta las boyas color naranja, para que se vea, son como los espectaculares, y 300 metros, aunque sean dos kilómetros, cinco kilómetros. ¡Que se apuren porque son 3,180 kilómetros, hay la llevan! Nada más Texas, ¿cuánto tiene Texas?, debe tener como mil kilómetros si no es que más de frontera con México. ¿Cuándo va a terminar el gobernador de poner sus boyas en el Río Bravo o Río Grande, más lo que corresponde a la frontera donde no está el río?

Sobre el extrañamiento que envió el pasado viernes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México a Estados Unidos por la colocación de las boyas, en el que se argumentó que se viola el Tratado de Aguas entre ambos países, el jefe del ejecutivo mexicano dijo no tomarlo “muy en serio”.

“Un extrañamiento, yo no lo tomo muy en serio porque es politiquería, ni deberíamos de estar hablando aquí de eso”, comentó.

Esta es la segunda vez que el mandatario mexicano hace un pronunciamiento desde sus conferencias mañaneras sobre la colocación de boyas en el Río Bravo o Río Grande.

Fue el pasado 12 de julio que el presidente López Obrador acusó al gobernador, Greg Abbott, de estar haciendo “politiquería” y “populismo ramplón” tras la colocación del llamado “muro flotante” cerca de Eagle Pass, Texas, frontera con Piedras Negras en el estado mexicano de Coahuila.