Denuncian a ICE por usar fuerza y tortura

Para deportar inmigrantes desde Dallas

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- El gobierno del presidente Donald Trump tiene que lidiar con una nueva denuncia de los defensores de los inmigrantes, que detalla el uso continuo de la fuerza y la tortura de las autoridades de inmigración contra los solicitantes de asilo de Camerún para que supuestamente firmen sus deportaciones.

En un comunicado emitido, las organizaciones Freedom for Immigration, Southern Poverty Law Center (SPLC), Detention Watch Network, Families for Freedom, Haitian Bridge Alliance, Louisiana Aid y Witness at the Border advierten que tan pronto como el pasado 10 de noviembre otro vuelo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) pudo haber deportado a inmigrantes de Camerún que estaban tratando de pedir asilo político.

Según la denuncia presentada, “el ICE utilizó tácticas coercitivas contra seis solicitantes de asilo cameruneses detenidos en el Centro Correccional del Condado de Jackson, de propiedad privada, en Jackson Parish, Louisiana”.

Estas tácticas incluyen amenazas de violencia, abuso físico y toma forzosa de huellas dactilares para certificar por la fuerza la deportación y el papeleo de viaje.

Cuatro de los seis inmigrantes nombrados en la denuncia fueron trasladados recientemente a un centro de detención en Texas, lo que indica que el ICE podría incluirlos en un vuelo de deportación desde Dallas, advierten los activistas.

En octubre, los activistas habían realizado una denuncia similar que detallaba abusos similares contra ocho solicitantes de asilo cameruneses en el Centro Correccional del Condado de Adams en Mississippi.

“Dije que mi caso está pendiente de una moción para reabrir y que deseaba hablar con mi abogado, pero se negaron a cumplir con mi solicitud”, describió un inmigrante identificado como B.N. en la actual denuncia. “Me dijeron que si quería o no, estaba obligado a colocar mi huella digital”.

Tras negarse, B.N. fue supuestamente sometido por un supervisor del ICE, quien “se abalanzó sobre mí y puso su mano sobre mi cuello”.

“Me deslicé debajo de la mesa para esconderme. Otros oficiales vinieron para ayudarlos a forzar mi huella digital. Me sacaron de debajo de la mesa, quitándome los pantalones y la ropa interior. Estaba acostado boca abajo. Me apretaban el brazo izquierdo hasta que me dolía, mientras otros intentaban colocar el dedo de la mano derecha sobre el papel. Fue muy doloroso”, detalla la denuncia.

“La lucha contra la negritud y la supremacía blanca son el núcleo de cómo funciona nuestro sistema de inmigración”, dijo en un comunicado Sofia Casini, directora de estrategias de defensa de Freedom for Immigration.

MINIMOS

CAMBIOS

Las posibilidades de un cambio sustancial en el sistema de inmigración en Estados Unidos son escasas y, encarado con un Congreso dividido no puede esperarse que el presidente electo, Joe Biden, dé al asunto la prioridad que le ha dado Donald Trump, advirtieron expertos.

El gobierno del presidente Donald Trump ha restringido el otorgamiento de asilo, ha separado a miles de menores de edad de sus familias migrantes indocumentadas, y ha decretado la posible negación de visas de residente legal a extranjeros que, a criterio de los funcionarios de inmigración, puedan recurrir a programas de asistencia pública.

Algunas de estas medidas que se aplican bajo decretos, explicó Sarah Pierce, analista del Instituto de Política Migratoria (MPI), pueden darse por terminadas por decreto, como las vedas de viajes ordenadas por Trump en 2017 para residentes de ciertos países o modificaciones en la Acción Diferida (DACA) que abrirían el amparo migratorio a otros 400,000 extranjeros.

Una primera decisión de Biden podría dar por terminado el llamado Protocolo de Protección de Migrantes (MPP), por el cual EU ha enviado a México y América Central unas 60,000 personas que llegaron a la frontera pidiendo asilo y ahora aguardan el trámite de sus pedidos, dijo Doris Meissner, exdirectora del entonces llamado Servicio de Inmigración y Naturalización.

“Pero no se puede abrir las puertas de par en par”, agregó. “Esto debería hacerse de una manera ordenada. Hay problemas logísticos y debe considerarse qué ocurrirá después”.

IMPACTO

DEL COVID

“La orden de emergencia por la cual, desde marzo, las autoridades en la frontera pueden usar los criterios del Centro para Control y Prevención de Enfermedades (CDC), para rechazar de forma expedita a los migrantes que puedan tener síntomas de covid-19, es otro caso de una medida por decreto”, dijo Meissner.

“El futuro gobierno de Biden no ha indicado qué hará con este decreto”, agregó. “Y debe haber cautela. Será enero, las condiciones de la pandemia continuarán y es posible que haya que mantener la orden de CDC por un tiempo”.

Musaffar Chishti, otro analista de MPI, reseñó las numerosas oportunidades a lo largo de las últimas tres décadas cuando hubo expectativas de una reforma integral del sistema de inmigración de EU y que, tanto con presidentes demócratas como republicanos, fallaron por la división partidista en el Congreso.

“Con un Congreso, otra vez, dividido y polarizado las perspectivas de algo sustancial son muy pocas“, añadió.

“Biden ha prometido dar por terminadas muchas políticas de Trump”, recordó Jessica Bolter, otra analista de MPI. “Un ejemplo es la construcción del muro en la frontera, para la cual Trump ha pedido 15,000 millones de dólares. Después que el Congreso no le asignó ese dinero uno de los aspectos más controvertidos fue la declaración, por parte de Trump, de una emergencia y la transferencia de fondos del Departamento de Defensa, en 2019, para la obra”.

“Una de las acciones más fáciles (para Biden), sería el poner fin a la declaración de emergencia, pero entonces queda por decidir qué se hará con los fondos que ya se transfirieron pero no se han usado todavía”, dijo.

MUERTES Y

CONTAGIOS

La Unión de Libertades Civiles (ACLU) demandó al Gobierno del presidente Donald Trump para obtener información sobre las muertes y los contagios de COVID-19 ocurridos entre migrantes detenidos en lo que el grupo calificó de “uno de los años más letales”.

La demanda, dirigida contra el Departamento de Seguridad Nacional y el servicio de control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), sostiene que el Gobierno no ha entregado la documentación solicitada bajo la Ley de Libertad de Información.

“Durante buena parte de este año, los expertos en salud pública han advertido que los centros de detención de migrantes serían sitios de propagación de la pandemia”, indicó ACLU en un comunicado en el cual afirmó que el periodo fiscal 2020, que concluyó el 30 de septiembre, fue el año con más muertes de personas bajo custodia del ICE en 15 años.

“En un año con tantos desastres que han ocupado las primeras planas y los titulares, la creciente crisis humanitaria en los centros de detención del ICE no recibió el tipo de atención que merece“, dijo Eunice Cho, abogada de ACLU.

Según ACLU, el ICE da cuenta de 490 casos activos de coronavirus entre los migrantes detenidos, “aunque la cifra real probablemente sea mucho más alta debido al uso limitado de pruebas” para la detección del coronavirus.

En su página web el ICE indica que al 4 de noviembre tenía bajo su custodia 402 personas con casos activos de covid-19. Al 30 de octubre, según la agencia, había 17.458 migrantes detenidos.

ACLU puso el ejemplo del Centro de Procesamiento del ICE en Adelanto, California, “donde casi 20 % de los detenidos ha tenido un resultado positivo en la detección del coronavirus”.

“Las condiciones son tan deficientes que 118 mujeres compartían tres duchas, y los detenidos informaron que debían esperar días antes de obtener un jabón”, continuó el comunicado.

ACLU reclama que el ICE entregue documentación que se refiere, entre otros asuntos, a la transferencia o deportación de personas detenidas que tuvieron resultado positivo de coronavirus o exhibían síntomas de la enfermedad, y la planificación que haya hecho el Gobierno, desde que Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, para el manejo de posibles brotes infecciosos.