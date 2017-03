Denisse Franco es Nuestra Belleza México 2017 y va por Miss Universo

En la gran final de Nuestra Belleza México 2017, Denisse Franco resultó ser la ganadora de la corona, la mujer más bella del país que asegura irá por la corona de Miss Universo. México.- Denisse F r a n – c o , de 18 a ñ o s d e edad y originaria de Sinaloa, se coronó como la mujer más bella de nuestro país, tras llegar a la final y destacar todas sus cualidades en el certamen Nuestra Belleza México en su edición 2017. Este lunes, Denisse estuvo como invitada en el programa Hoy, donde compartió parte de su experiencia tanto en la preparación como en el evento de la gran final, en el cual se convirtió en una reina. “Yo creo que es muy importante visualizarte, me visualicé en Nuestra Belleza y en un futuro me visualizo en Miss Universo”, aseguró con total convicción la sinaloense, quien iba acompañada de su mentora, la ex Miss Universo Lupita Jones. Sobre el momento de la gran final dijo: “Recibí abrazos y me sentí muy contenta de ver a mi familia, los extrañaba muchísimo pero valió la pena”. También fue cuestionada sobre qué fue lo más difícil que enfrentó en el último momento de la gran final de Nuestra Belleza México: “En el evento lo más difícil que viví fue el momento de la pregunta, me sentí muy nerviosa porque no es fácil hablar antes muchísimas personas, pero todo al final salió bien”, expresó nuestra nueva reina de belleza. Acompañada de la también directora del concurso, Lupita Jones señaló que Denisse tiene muchas cualidades, es hermosa y está muy preparada, por lo que tiene toda la confianza de que hará un maravilloso papel en Miss Universo, representando a México. La gran final de Nuestra Belleza México se llevó a cabo el sábado 11 de marzo, en el foro 5 de Televisa San Ángel, el jurado estuvo conformado por Juan José Origel, Luz Elena González, Julián Gil, Marisol González, Fabiola Guajardo y Diego Di Marco.