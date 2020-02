Demandan a la Diócesis de Dallas por proteger sacerdotes violadores

Arrestan a cura por abusar de menores

Dallas, Tx.- Después de que un exsacerdote de Dallas fuera arrestado esta semana por cargos de abuso sexual de menores, la familia de otra víctima presentó una demanda civil contra él y la Diócesis Católica de Dallas.

Richard Thomas Brown, quien en la década de 1980 fue asignado como pastor asistente en la Sagrada Familia de Nazaret en Irving, agredió sexualmente a una niña de la parroquia de 8 años, según una demanda presentada.

Un día, Brown sacó a la niña de la clase de la escuela dominical y la abusó sexualmente en la rectoría, la residencia del sacerdote, donde se produjeron la mayoría de los asaltos, según la demanda.

La víctima está siendo identificada por un seudónimo, Jane Doe, en la demanda civil presentada en su nombre por su tía. Archivada en el condado de Dallas, la demanda nombra a Brown y a la Diócesis Católica de Dallas como acusados.

Tahira Khan Merritt, una abogada de Dallas que representa a la demandante, dijo en un comunicado que «la infancia y la edad adulta de su cliente fueron devastadas por el abuso sexual que sufrió en las manos del padre Brown cuando era una niña».

La mujer, que ahora tiene más de 40 años, «no ha podido desarrollarse y convertirse en una adulta funcional que pueda satisfacer incluso sus necesidades básicas», indicó Merritt. «Ella necesitará cuidados por el resto de su vida».

Annette González Taylor, portavoz de la Diócesis, dijo que los funcionarios de la iglesia aún no habían visto la demanda y no podían hacer comentarios.

Brown, de 78 años, fue arrestado luego de ser acusado de un cargo de agresión sexual de un niño en un caso que involucra a una víctima diferente. Fue detenido en Missouri y está pendiente de extradición a Texas.

Brown y otros cuatro sacerdotes estaban en el centro de una investigación policial de Dallas sobre acusaciones de abuso en la Diócesis de Dallas, según una orden de registro que la policía obtuvo en mayo para allanar las oficinas de la diócesis.

GRAVE

NEGLIGENCIA

Los funcionarios de la Diócesis escribieron en una carta al detective David Clark en septiembre de 2019 que esperaban que la Policía estuviera trabajando para encontrar a Brown y detenerlo.

«La noticia de que se ha emitido una orden de arresto cumple la esperanza de la Diócesis de que se haga justicia», dijo la instancia religiosa en una declaración.

La demanda alega negligencia grave contra la Diócesis de Dallas, incluidos sus obispos, y detalla múltiples quejas a la diócesis sobre Brown de otras víctimas y sus familias, desde mediados de la década de 1980 hasta principios de la década de 1990.

Brown fue expulsado como pastor de Nuestra Señora del Lago en Rockwall en 1994, casi un año después de que otra joven le dijera a los líderes de la iglesia que la había abusado en 1981, cuando ella era una niña y él estaba en Washington, DC, en verano, con una licencia de estudios.

Después de eso, la Diócesis envió a Brown a un centro de tratamiento administrado por una iglesia en Connecticut, donde una evaluación psiquiátrica indicó que el sacerdote «tenía una larga historia de comportamiento pedófilo», según una declaración jurada de orden de arresto policial obtenida por The Dallas Morning News.

Brown continuó trabajando como sacerdote y ayudó a dirigir conferencias y retiros espirituales para adultos en Michigan y otros estados.

En 2004, la víctima le confió a su tía que «algo» había sucedido cuando estaba sola con Brown, y la tía notificó de inmediato a la Diócesis, que dijo que no sabía dónde estaba el sacerdote, según la demanda.

LA DEMANDA

«Nadie se ofreció a ayudar a JANE DOE», alega la demanda. «Nadie se acercó».

En octubre de 2018, la tía volvió a contactar a la Diócesis sobre las acciones de Brown, la cual alertó a la Policía.

En mayo de 2019, Clark rastreó a Brown hasta una abadía en Nuevo México, donde el exsacerdote admitió haberse hecho amigo de la familia de la víctima y abusar sexualmente de ella, indica la declaración jurada.

La demanda también señala que la Diócesis no advirtió a los feligreses de la Sagrada Familia que Brown tenía antecedentes de abusar sexualmente de niños, investigó a fondo los informes de agresiones sexuales y notificó a las autoridades policiales.

En un video publicado en el sitio web de la Diócesis de Dallas, el obispo Edward J. Burns comentó sobre el arresto de Brown.

«Richard Brown fue retirado del ministerio público a principios de los 90 y ha sido laicizado», aseveró.

Aunque Brown fue despojado de su autoridad para actuar públicamente como sacerdote, no fue laico ni destituido hasta septiembre de 2019.

La Iglesia Católica en todo el mundo ha tratado durante más de dos décadas con acusaciones de conducta sexual inapropiada por parte de miembros del clero y encubrimientos por parte de funcionarios de la iglesia.

La Diócesis de Dallas ha estado bajo un escrutinio público significativo desde agosto de 2018, después de su revelación pública de que Edmundo Paredes, un exsacerdote de la Iglesia Católica St. Cecilia en Oak Cliff, había sido acusado de abuso sexual de niños y aparentemente había huido del país. Las víctimas denunciaron el abuso a la Diócesis, que alertó a la Policía de Dallas.

El Departamento de Policía asignó un detective a tiempo completo a las denuncias de abuso sexual católico a la luz de ese caso. Mientras tanto, la Diócesis, a instancias de Burns, ha impulsado medidas de transparencia, incluida la publicación de una lista de 31 sacerdotes que, según ellos, fueron «acusados de manera creíble» de abusar sexualmente de menores.

Pero la Red de sobrevivientes de los maltratados por los sacerdotes, conocida como SNAP, ha criticado las medidas como muy poco, demasiado tarde.

TIROTEO EN

UNIVERSIDAD

Nuevamente la violencia con armas de fuego se apoderó de un campus de educación superior sembrando terror entre los estudiantes y sus familiares al ser asesinadas a tiros dos mujeres y resultar herido un niño en una residencia de la reconocida Universidad de Comercio de Texas A&M en Dallas.

El menor, que tiene aproximadamente 2 años, fue hospitalizado en condición estable, confirmó el jefe de Policía del campus Bryan Vaughn en conferencia de prensa.

Las autoridades se negaron a responder preguntas de los reporteros y hasta el cierre de esta edición (el martes) no habían revelado los nombres de las víctimas ni dijeron si las mujeres eran estudiantes.

La Policía informó que encontraron a las dos mujeres muertas y al bebé herido después de que un estudiante las llamó a las 10:17 a.m.

En una publicación de Twitter a las 11:53 a.m., los funcionarios de la universidad les dijeron a los estudiantes, profesores y miembros del personal que permanecieran protegidos en el lugar mientras se investigaban los disparos en la residencia de Pride Rock.

La protección de refugio en el lugar se levantó poco antes de la 1:30 p.m., y en la conferencia de prensa ofrecido luego del tiroteo, el Jefe de Policía aseguró que no había una amenaza continua en el campus. La policía universitaria había desplegado a oficiales en todo el campus, incluidos todos los puntos clave de reunión.

Todas las clases, programas y eventos han sido cancelados hasta hoy miércoles, anunció la universidad. Pero los servicios del campus para los estudiantes continuarán, y se espera que la facultad y el personal se presenten a trabajar.

La universidad señaló que los consejeros estarán disponibles en el edificio de Servicios Estudiantiles de Halladay para cualquier persona que necesite ayuda.

Larry Cooper III, un estudiante de primer año en la universidad que vive en Pride Rock, una residencia de tres pisos para estudiantes de primer año, declaró que salió de su habitación, que se encuentra en el segundo piso, justo antes de que se anunciara el resguardo en el lugar.

TESTIMONIOS

«De hecho, me fui antes de lo normal», indicó. «Si no hubiera salido de mi habitación unos minutos antes, estaría atrapado en mi habitación ahora mismo. Cualquier persona que todavía esté en el segundo piso no puede salir de su habitación», declaró

Dijo que esperó en la habitación de un amigo en el primer piso de la residencia junto con algunos otros estudiantes mientras sucedió el fatal acontecimiento.

«Hay policías bloqueando las puertas, pero aparte de eso, estamos todos sentados esperando que lleguen las noticias», dijo Cooper, hijo de un empleado de Dallas Morning News.

Darius Myers, un estudiante de primer año que estudia enfermería en A&M-Commerce, dijo que la sensación en el campus no era nueva para él.

«Es algo así como Deja Vu», manifestó, recordando un sentimiento sombrío similar acontecido en el campus en octubre, cuando dos personas fueron asesinadas a tiros en una fiesta para celebrar la semana de bienvenida de la escuela en la cercana Greenville.

Myers y dos de sus compañeros de fútbol, Jordan Polk y Uzo Ebinama, salieron de la residencia Pride Rock esa misma tarde de los sangrientos hechos. Expresaron que les dijeron que no se les permitiría regresar por el día mientras la policía trabajara dentro.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley habían acordonado el dormitorio con una línea amarilla de policía, y los estudiantes salieron por una puerta lateral, diciendo que no tenían permitido usar la entrada principal.

LOS HECHOS

Myers, Polk y Ebinama estaban durmiendo después de regresar a los dormitorios luego de una sesión de entrenamiento de fútbol cuando ocurrieron los disparos, indicaron. Ninguno de ellos se despertó con el sonido de los disparos, aunque todos viven en el segundo piso, a la vuelta de la esquina donde se produjo el tiroteo, manifestaron.

Brittney Davis, estudiante de tercer año, y Carrie Banks, estudiante de primer año, dijeron que estaban ansiosas por obtener más información sobre el tiroteo.

Davis dijo que les preocupaba poder conocer a una de las víctimas.

«En este momento, no tenemos un buen presentimiento», apuntó. «Pero todavía estoy tratando de mantener la esperanza y las oraciones por su familia, al menos».

Davis dijo que el campus necesitará tiempo para llorar.

«Solo necesitamos que todos piensen bien, porque en este momento, todos estamos conmocionados», señaló. «Queremos información, sé que es información confidencial, pero debe informarnos algo para que sepamos qué hacer».

Banks y Davis dijeron que saben que la violencia puede ocurrir en cualquier lugar, pero deseaban que el campus fuera menos accesible al público para que los estudiantes se sintieran más seguros.

«Si puede suceder en cualquier lugar, ¿por qué no tratar de reducir la cantidad de acceso que las personas tienen a nosotros?», pidió Davis.

«Entiendo que es una escuela pública, pero debe haber más precauciones de seguridad», aseveró Banks.

ARMAS EN LA

UNIVERSIDAD

La universidad permite pistolas en los dormitorios del campus, y las personas con licencia pueden llevar pistolas ocultas en sus instalaciones, con algunas excepciones, incluidos los centros de asesoramiento y salud del campus, ciertos laboratorios de ciencias y eventos deportivos.

Un estudiante que quiera mantener una pistola en un dormitorio debe proporcionar una caja fuerte a la que solo él o ella tenga acceso, de acuerdo con la política de la universidad.

Las políticas de armas de fuego están diseñadas para cumplir con la ley estatal de transporte oculto en el campus, que entró en vigencia en 2016.