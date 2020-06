Demanda coalición de líderes en 10 puntos transformar Dallas

Frenar la brutalidad policial y el racismo, entre las peticiones

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- Una coalición de activistas comunitarios y líderes religiosos de Dallas está exigiendo que los funcionarios de la ciudad y el condado usen su «imaginación moral» para adoptar de inmediato políticas que reviertan las generaciones de injusticia.

La lista de 10 demandas llega en medio de semanas de protestas provocadas por la muerte el 25 de mayo de George Floyd, un hombre afroamericano de Minneapolis que murió después de que un oficial de policía blanco se arrodilló en su cuello durante casi ocho minutos.

Pero los objetivos de la coalición se ven alimentados por décadas de brutalidad policial sin control y racismo sistémico que ha convertido a Dallas en el hogar de algunas de las peores desigualdades raciales en la nación. Y es uno de varios esfuerzos en todo el país que exigen a los gobiernos que reconsideren el papel de la policía y que inviertan algunos de los presupuestos otorgados a los Departamentos de Policía en programas para terminar con la pobreza y otros impulsores del crimen.

10 NUEVAS

DIRECCIONES

Denominadas 10 nuevas direcciones para la seguridad pública y el cambio positivo de la comunidad, las demandas caen en una de dos categorías, dicen los autores: priorizar el dinero de la ciudad y el condado actualmente destinado a la seguridad pública y aumentar la transparencia y la rendición de cuentas.

Entre las recomendaciones en el primer cubo, destacan: contratar profesionales de salud mental para responder a emergencias y crear un grupo de trabajo de miembros de la comunidad de la ciudad y el condado para identificar programas que puedan sacar a los residentes afroamericanos y latinos de la pobreza en lugar de encerrarlos.

El segundo grupo de sugerencias dirigidas a la responsabilidad policial incluye prohibir que un oficial dispare a una persona que huye, juzgar a los oficiales acusados de usar la fuerza letal hasta que un gran jurado pueda investigar y finalizar el contrato del condado con el departamento federal de Inmigración.

«Estamos luchando por una cultura de cuidado sobre una cultura de daño y vigilancia y encarcelamiento», manifestó Kristian Hernández, miembro del Comité Político Nacional de los Socialistas Democráticos de América y coautor de la lista. «Mucho de lo que llamamos seguridad pública es simplemente responder al crimen, no prevenirlo. Dallas ha demostrado que es un lugar donde hay muchas desigualdades raciales y económicas, no podemos esperar controlar eso».

CRISIS DE

SALUD

El comisionado del condado de Dallas, John Wiley Price, patrocinó esta semana una resolución declarando que el racismo es una crisis de salud pública.

De esta manera, este condado se convirtió en una de las áreas más grandes para declarar el racismo como una crisis de salud pública, con lo que Dallas se úne a al menos dos docenas de gobiernos en llevar a cabo esta declaración.

Aunque el memorando se publicó a principios de este mes, las recomendaciones se han compartido durante años. Sin embargo, han recibido poca consideración en el Ayuntamiento, acusan los activistas.

«No había ocho personas en la sala decidiendo qué necesita Dallas para ser mejor», dijo Hernández. «Es un compendio de todo lo que hemos visto y tratado».

A pesar del momento fértil, no está claro qué tan en serio los funcionarios de la ciudad y del condado tomarán estas recomendaciones.

Pero el juez del condado de Dallas, Clay Jenkins, prometió comenzar el grupo de trabajo sugerido.

El alcalde de Dallas Eric Johnson declinó ser entrevistado. Su portavoz, Tristan Hallman, dijo que Johnson no está interesado en comenzar otro grupo de trabajo. Más bien, quiere que el comité de seguridad pública del Consejo de la Ciudad y la Junta de Supervisión de la Policía Comunitaria lideren la discusión, expresó Hallman.

Hallman señaló que algunas de las ideas del proyecto ya están vigentes o en estudio. Por ejemplo, la Policía de Dallas emitió este mes una política que requiere que los oficiales intervengan si creen que alguien está usando fuerza excesiva.

«Algunos de estos temas, en particular los relacionados con la financiación de los servicios sociales, sin duda serán considerados en las próximas discusiones de presupuesto de la ciudad», indicó Hallman en un comunicado.

El gerente de la ciudad T.C. Broadnax, quien es designado por el consejo y dirige las operaciones diarias de Dallas, señaló que está abierto a implementar algunas de las recomendaciones de la coalición mientras elabora un presupuesto a finales de este año. También ha emitido su propio conjunto de sugerencias de políticas que incluyen la expansión del Programa de Atención Correcta, que une a los oficiales de Policía con trabajadores sociales y consejeros para responder a las llamadas al 911.

SEVERA

LIMITACION

Para complicar cualquier cambio es el hecho de que se espera que Dallas enfrente recortes presupuestarios masivos en los próximos años debido a una caída en el impuesto a las ventas ante el cierre económico que siguió a la pandemia de coronavirus.

«Hay un despertar de la comprensión básica de que tenemos que hacerlo mejor y tenemos que hacer las cosas de manera diferente», aseveró. «Quiero que se haga mientras estoy en esta ciudad. Tenemos que ser nosotros los que resolvamos esto».

Los autores del memorando, casi todos los habitantes de Dallas afroamericanos y cafés, dicen que reunieron las ideas para proporcionar a los funcionarios electos un camino claro y conciso. Y, sin embargo, la mayoría son escépticos y el cambio puede afianzarse.

«He estado en Dallas el tiempo suficiente para saber que la injusticia puede ser arrebatada de manos de la justicia muy rápidamente», dijo el reverendo Michael Waters, uno de los autores. «Es alentador que muchas personas del Ayuntamiento hayan expresado su apoyo a esta reinvención, pero la realidad es que no se hará nada hasta que se lleve a cabo la votación final». Espero que estos miembros no permitan que las presiones externas cambien lo que saben que es verdad en sus corazones».

FALTA DE

COMPROMISO

A medida que las protestas contra la brutalidad policial y el racismo cobraron impulso rápidamente la última semana de mayo, Jenkins, ayudado por el imán Omar Suleiman y el reverendo Freddie Haynes, reunió un ayuntamiento digital con activistas comunitarios y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluido Broadnax, la jefa de Policía U Reneé Hall y el fiscal de distrito John Creuzot.

Entre los activistas estaban Sara Mokuria de Mothers Against Police Brutality, Brittany White de Faith in Action y María Yolisma García del North Texas Dream Team.

A pesar de más de dos horas de transmisión, la conversación transmitida en Facebook no había terminado. Mokuria, exasperado por la falta de un compromiso de cambio significativo por parte de Hall y Broadnax, se ofreció a presentar las solicitudes por escrito.

John Fullinwider, cofundador de Mothers Against Police Brutality y veterano de 43 años de activismo comunitario en Dallas, dijo que el objetivo del documento era ser conciso para que los legisladores lo leyeran. Y las políticas sugeridas tenían que ser «factibles».

En Dallas, el llamado moderno a la reforma policial se remonta a la década de 1970 cuando un policía de la ciudad mató a dos jóvenes desarmados: Michael Morehead, que era afroamericano, y Santos Rodríguez, que era latino. En la década de 1980, la ciudad organizó una audiencia en el Congreso sobre la violencia policial.

40 años después del asesinato de Santos Rodríguez, quedan cicatrices para familiares, vecinos y amistades de Dallas.

«Diría que el momento a nivel nacional se siente diferente», dijo Fullinwider. «Pero quiero decir que la historia de la brutalidad policial en Dallas es una retórica de alto vuelo que promete un cambio y una brutalidad incesante y continua».

ASESINATOS

SIN RECORDS

No existe un recuento oficial del número de personas asesinadas por la Policía de Dallas. Dallas solo rastrea los disparos de la policía y no tiene en cuenta a las personas que pueden haber sido asesinadas por otros métodos, por ejemplo, Tony Timpa, quien murió por asfixia. El fiscal general rastrea las muertes bajo custodia, pero solo se remonta a 2005.

Mothers Against Police Brutality estima que la Policía de Dallas disparó y mató a 75 personas entre 2003 y 2017. La Policía disparó e hirió a 72 más. El 18% de las personas a las que dispararon estaban desarmadas, según datos de la ciudad.

Tan abierto como Broadnax parece ser a las demandas del grupo, ha señalado que el Ayuntamiento ha pedido constantemente más policías. El presupuesto actual asignó $ 517 millones para el departamento. Los funcionarios de la ciudad celebraron la suma después de que el presupuesto se aprobó por unanimidad. Usaron el dinero para contratar más policías y pagarles salarios más altos.

Como la mayoría de los gobiernos locales, el Departamento de Policía de Dallas es la línea de pedido más grande en el presupuesto discrecional de la ciudad. Junto con el Cuerpo de Bomberos de Dallas y los tribunales municipales, cada dólar que la ciudad recauda de los impuestos a la propiedad se destina a la seguridad pública.

La coalición sostiene que Dallas no ha recibido un buen retorno de la inversión. El crimen sigue siendo alto a pesar de más policías. Se necesita un enfoque diferente para frenar los efectos de la pobreza al proporcionar asistencia de vivienda, capacitación laboral y programas específicos para el vecindario, como un servicio de transporte para personas mayores, dicen.

«Existe la idea de que Dallas no ha sido parte de estas brutalidades cuando en realidad hemos estado en el centro», aseveró Waters. «Dallas no tiene que permanecer así. Podemos ser mucho mayores. Pero no va a suceder con foros y juegos de baloncesto para sentirse bien.

«Alguien en el poder tendrá que hacer algo diferente».

«Puede que no sea práctico»

Si no hay prisa por aceptar estas demandas en su totalidad, hay al menos una nueva apertura entre los líderes de la ciudad para repensar las condenas anteriormente celebradas, incluso entre la propia Policía.

El senior capitán Terrance Hopkins, veterano de departamento de 30 años y presidente de la Asociación de Policía Negra de Dallas, dijo que le da la bienvenida a expertos en salud mental para que se hagan cargo de algunas llamadas de emergencia.

SALUD

MENTAL

«Salud mental: eso es algo a lo que nunca deberíamos haber respondido», indicó, y agregó que más recursos para los jóvenes de Dallas también obtendrían su apoyo. «Deberíamos hacer lo que sea necesario como ciudad para asegurarnos de que haya recursos disponibles para que los niños pasen su tiempo libre».

Hopkins, sin embargo, no llegó a decir que el departamento necesita una revisión completa. Prefiere que los líderes se concentren en reunir más datos para identificar a los agentes de policía que contribuyen a las disparidades raciales.

Alex Piquero, un criminólogo de la Universidad de Texas en Dallas, se hizo eco de Hopkins, diciendo: «Algunas cosas tienen sentido. Algunas cosas probablemente serán no iniciadoras. Y algunas cosas ya se han comenzado e implementado».

Piquero señaló el trabajo que hizo en un comité establecido por el alcalde el año pasado para identificar soluciones no policiales para reducir la delincuencia. Ese comité entregó su informe en enero, sugiriendo que la ciudad debería limpiar edificios y lotes abandonados, invertir en iluminación exterior y programas escolares que se centren en los niños, particularmente en áreas de alto crimen.

Piquero también planteó preguntas sobre los cambios propuestos a la forma en que los oficiales usan la fuerza. Una idea del grupo es que los oficiales deberían limitarse a disparar solo una ronda de municiones antes de «reevaluar» si se necesitan rondas adicionales.

«No digo que sea una mala idea», dijo. «Estoy diciendo que puede no ser práctico».

También hay quienes apoyan el plan de todo corazón pero lo ven solo como una media medida.