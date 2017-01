Dejará Canadá solo a México en negociación de TLC

Fuentes del Gobierno canadiense afirmaron que no harán frente común con México para defender tratado; ‘amistad viene después’, dijeron. Calgary, Candá.- México podría tener que negociar por su cuenta los ajustes al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), dijeron este martes fuentes del Gobierno canadiense. Esto, pues Ottawa se concentrará en mantener lazos comerciales con Estados Unidos durante la renegociación y podría verse impedida de ayudar a México en no ser blanco de Donald Trump. “Amamos a nuestros amigos mexicanos, pero nuestros intereses nacionales están primero y la amistad viene después”, afirmó una fuente durante una reunión del gabinete en Calgary. “Ambas no son excluyentes entre sí”, agregó la fuente. Los comentarios son los más severos hasta el momento de parte de funcionarios canadienses, quienes están cada vez más convencidos de que México será el más perjudicado por los cambios al TLC. El Presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el domingo que planea iniciar pronto la renegociación del TLC, que permite que Canadá y México envíen la mayor parte de sus exportaciones a Estados Unidos. Las fuentes del Gobierno canadiense hicieron hincapié en que Ottawa no ha tomado una decisión final sobre su postura en las negociaciones del TLC, debido a que se desconoce la posición inicial de Trump. El Gobierno rechazó la idea de que Canadá abandonará formalmente a México. La Ministra de Relaciones Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, afirmó el martes que su país apoya el TLC como un acuerdo trilateral y destacó que el Primer Ministro Justin Trudeau conversó durante el fin de semana con el Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. Dicho eso, las fuentes del Gobierno dijeron que México y Canadá parecen tener poco en común. Trump está descontento por el enorme déficit de Estados Unidos con México y ha prometido castigar a las empresas que produzcan en su vecino del sur. “Nuestras posiciones de negociación son totalmente diferentes. México está siendo colgado de sus pies desde la ventana de un rascacielos”, afirmó una segunda fuente de Gobierno. “México está en una posición terrible, terrible. Nosotros, no”, aseguró otra persona involucrada en el caso. Funcionarios con conocimiento de los contactos diplomáticos entre México y Canadá dicen que no se ha hablado de crear un frente común contra Estados Unidos sobre el TLC debido a que tal decisión generaría tensiones y sería contraproducente.