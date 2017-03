Dejan solo a Nuevo Laredo KCSM y la Federación

No aportaron sus recursos para la construcción de puentes en esta ciudad fronteriza; siguen problemas. Nuevo Laredo, Tams.- En abril del 2010, Kansas City Southern de México y el gobierno federal anunciaron un ambicioso proyecto para acabar con los problemas de inseguridad vial y peatonal, causados por el cruce del ferrocarril en seis puntos estratégicos de Nuevo Laredo. A casi siete años del lanzamiento del plan denominado “Modernización Integral Ferroviaria en Nuevo Laredo”, los problemas persisten. El Puente Canseco complicó aún más el tráfico, ya que termina antes de empezar las vías y cuando se atraviesa el tren se hacen kilómetros de fila, que los automovilistas han reportado constantemente en redes sociales. En la mayoría de los cruces, luego de construir los puentes, bloquearon el paso de vehículos y peatones al nivel de las vías. Se construyeron los pasos a desnivel Eva Sámano, bulevar Carlos Canseco, avenida Mazatlán, Francisco Murguía, Yucatán y Carretera Anáhuac. La inversión se contempló tripartita, de aproximadamente 600 millones de pesos, pero dejaron solo a Nuevo Laredo, ya que el gobierno federal y Kansas no aportar la cantidad que les correspondía. Durante la inauguración del Puente Eva Sámano en diciembre del 2010, los representantes del gobierno reclamaron a José Zozaya, presidente ejecutivo de KCSM, mediante Édgar Guillaumin, director de relaciones institucionales de la empresa ferroviaria, por la falta de colaboración en los proyectos pactados en agosto del 2008. “Dile que está entrado y pendiente con Tamaulipas, porque éste es un proyecto entre todos, proyecto que no han cumplido y no se nos olvida el compromiso de KCSM con el pueblo de Tamaulipas. “Y ustedes, los de Kansas, no pusieron un solo centavo en esta obra ni para el puente de la Yucatán”, dijeron. En septiembre del 2016 fue inaugurado el Puente Niños Héroes, que conecta las colonias Hidalgo y Matamoros, proyecto que a pesar de que no estaba pactado, KCSM no aportó para su construcción.