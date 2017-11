Defensa del Monterrey respalda medidas para mantener orden en el Clásico Regio

Para el defensa Nicolás Sánchez la medida tomada por el club Monterrey en el sentido de que en el partido contra Tigres no permitirán el ingreso a su estadio de personas que porten camisetas del equipo rival, es adecuada porque es para resguardar el orden. “Ya estoy acostumbrado a eso, estoy a favor de las medidas que se tomen para que vaya todo bien y no haya problemas, no es lo que se acostumbra acá (en México), pero ojalá que no haya problemas”, declaró el argentino. Sánchez dijo que no se puede comparar lo que se vive en su país a lo que sucede en México, “es muy diferente, ni fuera de la cancha, no se puede en Argentina estar juntas (las aficiones), no aprendemos, no lo puedo comparar a como lo vive la gente acá”. El jugador indicó que saben que el partido contra Tigres será especial, pero por lo pronto buscarán superar a Santos en el partido de la fecha 11 del Torneo Apertura 2017. Sánchez expuso que para ese compromiso, programado para el próximo 18 en el estadio del Monterrey, esperan recomponer el camino luego de la derrota sufrida contra Lobos BUAP, pero rechazó que exista preocupación alguna por el descalabro ante el conjunto poblano. “No estoy preocupado, (contra Lobos) hubo un equipo totalmente nuevo, no supimos manejar el partido, el técnico va a plantear el partido para ganar el jueves”, concluyó.