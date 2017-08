Defensa de Toluca aspira al triunfo en visita a Monterrey

Toluca.- (Notimex) Pese a que reconoció que deben corregir algunos aspectos en su funcionamiento, el defensa del Toluca, Efraín Velarde, afirmó que la consigna en la visita que realizarán este miércoles a Monterrey es la de salir con las tres unidades para mantenerse en la pelea por los primeros sitios del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX. “En los últimos dos partidos no hemos encontrado el gol y no hemos encontrado el mejor funcionamiento, tenemos que tratar de llegar a eso”, dijo. Manifestó que este duelo representa muchas cosas para ellos, ya que tendrán la oportunidad de medirse con el líder de la competencia y aspirar a un resultado positivo. “Es un partido importante para nosotros, para mantenernos arriba en la tabla, nos enfrentamos al líder, un equipo que está jugando muy bien, con un potencial ofensivo importante y bueno, trataremos de hacer nuestro trabajo de la mejor forma, ocuparnos en lo que mejor sabemos hacer y tratar de sacar un buen resultado el miércoles?, apuntó. Manifestó que para merecer un resultado positivo deben “seguir siendo fuertes defensiva y también ofensivamente, el equipo ha generado ocasiones de gol, lamentablemente no hemos concretado en los últimos dos partidos pero estamos trabajando bien y la primera parte del torneo creo yo es positiva”. “Sabemos que ‘Rayados’ tiene la mejor defensiva del torneo (dos goles recibidos) y una de las ofensivas más letales (10 tantos marcados), pero Toluca no se queda atrás y ha exhibido un buen funcionamiento que lo coloca hoy por hoy en el cuarto sitio de la clasificación general”, sentenció. El conjunto mexiquense cerró este martes su preparación de cara a este cotejo, que sostendrá contra el conjunto de la “Sultana del Norte” el próximo miércoles, dentro de la fecha seis del Torneo Apertura 2017.