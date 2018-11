Declaración de Derechos Humanos es una guía actual, afirma Bachelet

México.- (Notimex) Michel l e B a – c h e – l e t , A l t a C o – misionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, consideró que es en estos tiempos de incertidumbre cuando la Declaración Universal en la materia puede guiar y dar mayor claridad sobre lo que falta por lograr y cómo conseguirlo. Asimismo, invitó a las sociedades a imaginar un mundo y un México posibles con mayor respeto y más justicia, en donde la defensa de la igualdad y de la dignidad de todas y todos sea imprescindible. En un mensaje videograbado y presentado durante la inauguración del Simposio Internacional de Derechos Humanos “A 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, en el Auditorio “Benito Juárez” de la Facultad de Derecho de la UNAM, reconoció el impulso que la CNDH y su presidente, Luis Raúl González Pérez, desplegaron para la realización de este evento. También elogió la decisión de la CNDH de realizar este Seminario en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se evidencia cómo la educación está al servicio de los derechos humanos y en la construcción colectiva de sociedades más justas y equitativas. Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo que los 30 artículos de la Declaración Universal han cambiado al mundo; se trata de un cambio cultural para que los derechos humanos se reconozcan, respeten y dejen de ser una lista de buenos propósitos o de aspiraciones legítimas en derechos justiciables. Agregó que en este tema no se puede bajar la guardia, porque en cualquier momento la tentación de abusar del poder vuelve a emerger y subsiste. Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la Oficina del ACNUDH, señaló que los derechos humanos no deben quedar de lado para privilegiar cuestiones políticas o militares, lo que ha sido asumido por el derecho internacional y la red de legislaciones e instituciones regionales y nacionales en permanente expansión, incluyendo las establecidas por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y por las Uniones Africana y Europea. Recordó que a partir de la Reforma Constitucional de 2011 el país se ha dotado de los recursos para lograr la plena armonización legislativa con los más altos estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Mariclaire Acosta Urquidi, integrante del Consejo Consultivo de la CNDH, planteó que a pesar del avance en la defensa de los derechos humanos y de haber tenido logros como la creación de la CNDH y el Sistema Nacional de Ombudsperson, estos derechos todavía no se respetan plenamente y su existencia está más deteriorada en vastas regiones del país.