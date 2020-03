‘De tin, marín, de do ¿pingüé?’ Liga MX tiene 3 escenarios para volver

La pausa de la Liga MX se tiene planeada al menos hasta el mes de mayo, fecha en la que se tiene planeado reiniciar la competencia que fue suspendida desde la Jornada 10, por la pandemia del coronavirus que afecta a nivel mundial.

Como se recordará, fue el pasado 15 de marzo cuando se disputó el último partido de Liga, entre América y Cruz Azul, para dar paso al parón futbolístico, quedando por jugarse siete fechas (de la 11 a la 17) y la fase de Liguilla (Cuartos de Final, Semifinales y Final).

Las autoridades de la Liga MX trabajan en conjunto con las entidades de gobierno para poder definir cuándo se reinicie el campeonato mexicano, aunque todavía no tienen una fecha definitiva, debido a que esperan la evolución de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19.

«Al menos se espera mes y medio sin futbol», informaron fuentes a ESPN Digital, la pausa se podría prolongar más, hasta junio, en caso de que los casos de contagio de coronaviruscontinúen aumentando, pero aún no se ha considerado cancelar en forma definitiva el Clausura 2020.

En conclusión se manejaron diversos panoramas para el reinicio del certamen: la primera fecha tentativa para reanudar el torneo sería el viernes 15 de mayo; una segunda opción será la de arrancar el viernes 29 de mayo, mientras que la tercera alternativa sería reanudar el campeonato hasta el viernes 12 de junio.

Además, se tiene contemplado que implementen fechas dobles para poder emparejar los calendarios tanto en Liga de Campeones de Concacaf (que dejó inconclusos los Cuartos de Final) y Copa MX (la Final será entre FC Juárez y Rayados), sin olvidar la Nations League (torneo de naciones regional donde participa la Selección Mexicana) y la llamada Leagues Cup, donde participarían ocho clubes del país y mismo número de equipos de la MLS.

BRISEÑO, INCONFORME

El zaguero de Chivas, Antonio Briseño, sí estaría dispuesto a sacrificar sus vacaciones (regularmente inician en junio) para que el Clausura 2020 pueda completarse tras la interrupción causada por la pandemia del coronavirus. En cambio, no estaría dispuesto a reducir sus ingresos para apoyar la economía de su club ante la eventualidad.

«No creo que sea un sacrificio para nosotros no tener vacaciones, porque muchos doctores ahorita están haciendo trabajo extra para ayudar», expresó Briseño ayer en una videoconferencia. «A nosotros como futbolistas que se nos paga muy bien y somos privilegiados. No es sacrificar unas vacaciones, es posponer un descanso».

Luego de las primeras 10 fechas, Cruz Azul marchaba como líder, pero Chivas no venía lejos. Se ubicaba en la quinta posición, de las ocho que aseguran un puesto en la Liguilla por el título.

«Yo no veo por qué terminar un torneo así de tajo, porque tiempo va a haber, porque puedes meter partidos entre jornadas y jugadores hay para completarlo. En México hay tiempo», añadió el ´Pollo´. «Lo idóneo sería regresar, esperemos que sea pronto».

El torneo local se detuvo el domingo 15 de marzo. Los jugadores de Chivas estuvieron entrenando hasta el pasado jueves en las instalaciones del club, Desde entonces realizan trabajo físico desde casa.

«Hay jugadores que tienen saturación de partidos y que necesitan descanso y hay otros jugadores que no tuvieron tanta actividad y ahí la pueden tomar. Todos necesitamos cooperar, nosotros como futbolistas no debemos pensar de forma egoísta. En lo personal si se necesita sacrificar vacaciones, lo haré, estoy acostumbrado a no tener. Yo encantado de seguir jugando», agregó.

(Con información de ESPN.com.mx)