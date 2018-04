De Southwest Airlines Desperfecto causa una muerte en vuelo: Dallas

Dallas, Tx.- Un avión que se dirigía a la ciudad de Dallas sufrió un desperfecto mecánico que lo obligó a realizar un aterrizaje de emergencia antes de llegar a su destino final, con el saldo de una pasajera fallecida, informaron las autoridades de la aerolínea. Según la información divulgada, un vuelo de Southwest Airlines con 144 pasajeros y cinco tripulantes procedente de Nueva York con destino a Dallas se vio obligado a realizar un aterrizaje forzoso en Filadelfia ayer martes por la mañana después de una falla en uno de sus motores. Al menos una pasajera fue confirmada muerta después de que el avión aterrizó alrededor de las 11:20 a.m. hora local, la primera víctima fatal en un accidente que involucró a una compañía aérea estadunidense desde 2009. También es la primera fatalidad a bordo de un vuelo de Southwest en la historia de la empresa. La víctima fue identificada como Jennifer Riordan de Albuquerque, Nuevo México, informó la estación local de televisión KOAT-TV. Otros siete pasajeros sufrieron lesiones menores en el accidente, según el presidente de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, Robert Sumwalt. La Administración Federal de Aviación indicó que la tripulación reportó daños en uno de los motores de la aeronave, el fuselaje y al menos una ventana. Los pasajeros salieron del avión usando escaleras de aire, informó la agencia en un comunicado.

TRAGICO HECHO Las imágenes en las redes sociales mostraron que el motor izquierdo del Boeing 737-700 estaba seriamente dañado. Los informes de los pasajeros describieron el incidente como una explosión del motor que rompió una ventana e hirió al pasajero sentado al lado. En un mensaje de video publicado el martes por la tarde, el CEO de Southwest, Gary Kelly calificó el incidente como “una pérdida trágica”. “Este es un día triste y en nombre de toda la familia de Southwest, quiero expresar mis más profundas condolencias a la familia y seres queridos de nuestro cliente fallecido”, dijo. Southwest Airlines señaló que está trabajando con la NTSB y la FAA para apoyar una respuesta coordinada sobre el accidente y que cooperará plenamente con el proceso de investigación. Cuando el avión hizo el aterrizaje de emergencia, la residente de Dallas Marty Martínez publicó un gran video en vivo de ella poniéndose una máscara de oxígeno. “¡Algo está mal con nuestro avión!”, escribió. “¡Parece que estamos bajando! ¡¡¡Aterrizaje de emergencia!! ¡¡¡Vuelo del suroeste de Nueva York a Dallas!!” En una entrevista con The Dallas Morning News, un ejecutivo de marketing digital de 29 años expresó que regresaba de un viaje de negocios. Indicó que el vuelo había estado en el aire durante unos 30 minutos cuando escuchó una fuerte explosión y se desplegaron las máscaras de oxígeno. Otra explosión siguió. Afirmó que una ventana se había abierto dos filas delante de ella, en el lado izquierdo del avión. “Perdí la noción completa del tiempo”, aountó. “Estaba justo en el momento, tratando de pensar en todos y diciéndoles que los amo. Fue puro pánico”. El avión comenzó a inclinarse, golpear la turbulencia y llenarse de humo blanco y restos de cenizas, señaló. Su compañero de trabajo, que estaba sentado junto a él, agarró su teléfono para enviar un mensaje de texto a su esposa embarazada. Martínez dijo que no estaba seguro de si recibirían mensajes de texto o llamadas. En su lugar, manifestó, levantó Facebook y comenzó a grabar video. “Pensé:” Hombre, esta es la única comunicación que tengo “, dijo.” Compré Internet cuando bajábamos porque sabía que este sería mi último esfuerzo para decirle a la gente que los amaba”. “Estaba catalogando los últimos minutos que pensé que estaría vivo”, expresó. “Fue aterrador”. En el intercomunicador del avión, un asistente de vuelo o piloto les dijo a los pasajeros que mantuvieran la cabeza baja y que se prepararan para el aterrizaje, indicó Martínez. Martínez aseguró que una mujer sentada al lado de la ventana rota fue “herida de gravedad”. Cuando el avión aterrizó, los servicios de emergencia se apresuraron a sacarla del avión. Martínez y otros pasajeros bajaron una escalera y tomaron un autobús hacia la terminal.

INVESTIGAN EL INCIDENTE El aeropuerto de Filadelfia informó que los vuelos continuaban llegando y partiendo del aeropuerto de manera normal, pero que los pasajeros deberían esperar demoras. Los motores de las aeronaves están diseñados con anillos de protección para evitar que se escapen sus componentes en accidentes como éste. En una conferencia de prensa antes de partir hacia el lugar del accidente en Filadelfia, Sumwalt de la NTSB señaló que al parecer algunas de las partes del motor se salieron de la carcasa, aunque reconoció que era demasiado pronto para describir el incidente como una falla del motor no contenida, que tiene una precisión significativa que implica la ubicación del daño del motor. El incidente de ayer martes evocó un vuelo de la misma aerolínea registrado en 2016 que sufrió una falla de motor no contenida. Un informe inicial de NTSB encontró que la entrada del motor y la aspa del ventilador se separaron de mismo durante el vuelo de Nueva Orleans a Orlando. Los restos de la entrada dañaron el fuselaje del avión, el ala y el ensamblaje de la cola, pero no penetraron en el interior de la cabina.