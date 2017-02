DE QUE PRESUMES…

Por: Gamaliel Espinoza

– Yo se ingles- – No te creo- – En serio, pregúntame- – Bien, ¿como se dice azul?- – Blue- – Y como se dice azul fuerte?- – Blue Demon- Como nos gusta presumir… lo que no somos o tenemos. La semana pasada salió una noticia en donde una actriz mexicana declaró que la habían discriminado en un casting para una película. En el video ella salió llorando porque la humillaron las personas encargadas del casting. – Me preguntaron mi nombre y yo contesté Adriana Fonseca- – Puedes repetir tu nombre?- – Y yo dije “Audriuana Founsecua”… o sea en “inglés”, y ellos se rieron, se burlaron de mi acento. Quien “fregao” le dijo a esta mujer que su nombre se podía cambiar al inglés agregándole unas vocales? En serio que uno tiene que estar mal de la cabeza para que se le ocurra semejante ideota. Si así fuera mi nombre es Gamaliel en español, en ingles sería Gaumaulieal…? Creo que mas o menos asi, no? Si me preguntan como me llamo, no voy a salir con mi burrada de querer pasar mi nombre al ingles. Cuando las personas no entienden mi nombre en español… entonces lo que hago es deletrear mi nombre en ingles, nada mas. La semana pasada también salió en las noticias que a una muchacha colombiana le habían cancelado su visa. Al momento de estar checando su visa le preguntaron cual era el motivo de su ingreso a los EU. – Vengo a estudiar ingles- – Como? Con visa de turista? No se puede entrar al pais con visa de turista y estudiar ingles… mejor dicho se puede pero no se debe. Claro que todo el mundo lo hace… pero no todo el mundo lo dice y menos a un agente de Migración Lo mas seguro es que la muchacha pensó que al decir que venía a aprender inglés el agente se la iba a pasar… pero no, solita se ahorcó Sabe que? Creemos que si decimos lo que el gringo quiere oir nos va a dar por nuestro lado, pero no. El americano no piensa como nosotros. Recuerdo que hace muchos años estaba en el Puente #2 de Laredo Tx., esperando mi turno en la línea para pedir permiso para venir unos días con mi familia a Dallas. Estaba viendo como las personas se presentaban ante el agente de Inmigracion. Unos bien vestidos otros… como que les valía la presentacion. Me llamó la atención una persona de traje y su maletin. Estaba tambien en la línea. Cuando le tocó su turno puso el maletin en el mostrador y lo abrió. Lo primero que sacó fue una Biblia. El agente de inmigración se le queda viendo, el hombre ya no sacaba nada del maletin. Entendí perfectamente que lo que quería decir el hombre era que… “mira soy cristiano y pues quiero un permiso”. El agente le pide de favor que meta la Biblia al maletin… – No necesita la Biblia para el permiso- fue lo que le dijo. Alla por los 80’s todavia era mas fácil sacar un permiso. El Americano respetaba a una persona que traia una Biblia. Ahora no. Y no es que no res-pete la Biblia sino que ya no respeta al que se dice cristiano. Tantos personas que se han aprovechado de la Palabra de Dios. Nosotros mismos nos hemos encargado de que nos traten asi. “Si el niño es ruiseño y todavía le hacen cosquillas”… no le demos motivos al americano para que nos haga ver nuestra suerte. No andemos de presumidos. Seamos originales. Si no sabemos como se dice… pues sencillo, preguntemos. Si no sabemos como se hace… sencillo, preguntemos. Uno de los consejos que me daba mi padre era… vale mas que digas la verdad. Si no lo sabes hacer, dilo… pero también muestra interés en aprender a hacerlo. Cuando lo puse en práctica vi la diferencia. – Lo sabes hacer?- me preguntaban. – No lo se hacer, pero si me dice como hacerlo puedo aprender- Cuando decía esto la persona me ayudaba en gran manera y le gustaba que yo pusiera interes en aprender. Una cosa es improvisar…y otra es querer pasarse de listo. Por eso mismo ahora estan recomendando no decir nada si un agente de migración nos detiene. Por favor no trate de decir su nombre en ingles… estamos? Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gamma9_10@yahoo. com y editorial@novedadesnews. com.