DE QUE LOS HAY…

Por: Gamaliel Espinoza

Entra el marido abnegado a su casa, después de un día muy duro de trabajo… (quiero aclarar que estuve indagando-preguntado para la gente que por primera vez lee mi artículo, porque uno nunca sabe cuando una persona con ganas de superarse se atreve a leer lo que escribo) los que ya me conocen entran a mi página en Internet y me van a encontrar porque dice el sabio y reconocido refrán que el que busca halla… del verbo encontrar) volviendo al punto de donde me desvié para poder culturizar… tengo que empezar de nuevo. Me quedé en que el marido llega a su casa todo cansado de su trabajo y la mujer llorando le dice… – Por favor viejo, cómprame unos zapatos…- le suplica la esposa. – Me duele que llores vieja… vamos a ver que zapatos tienes y a qué precio están- – No viejo, que necesito zapatos…- – Y si los necesitas… para que carajos los estas vendiendo… quien te entiende vieja- Un joven de 17 años de edad vendió su riñón en el mercado negro de China y ¿sabe para qué? Para comprarse un iPhone y un iPad… ¿Lo puede creer? Eso pasó hace 8 años. Ahora es parapléjico y necesita constantemente diálisis. Esto a consecuencia de que padece insuficiencia renal. Este joven viene de una familia pobre. Lo que él quería era demostrar a sus compañeros que podía tener los productos de Apple. Conoció a un hombre en Internet que le prometió hacer su sueño realidad a cambio de un riñón. Se le hizo demasiado fácil vender su riñón en la cantidad de 3 200 dólares. Se hicieron los arreglos y el muchacho fue sometido a una cirugía clandestina sin garantías mínimas que condicionaron su vida a lo que ahora vive. Ahora se puede arrepentir un millón de veces, pero las consecuencias no las va a cambiar. Y es que cuando uno está chavo, se le hace fácil todo… dije todo. No medimos las consecuencias de lo que decimos, menos de lo que hacemos. Puede tener lo último en tecnología, pero de nada le servirá a su salud.

Ha de ser desconcertante no tener lo que queremos, pero mas angustioso no tener lo que necesitamos. ————————————– La conquista del Norte de México estaba por ya darse por hecho. Y no lo habían hecho porque no estaban seguros si era el norte de México o el sur de los EU. Los Dorados de Villa… habían salido sin el jefe. Habían ido a cumplir la orden del General de conquistar todo el norte… Cuando por fin estuvieron seguros de que era el norte de México y no el sur de los EU mandaron un mensajero al General para darle las nuevas al jefe. Quiero ilustrar en este punto… se dice las nuevas a las noticias recientes. (después de esta sección de culturización regreso a donde me quedé). Cuando llega el mensajero le dice al General Villa… – Con la novedad mi General, estamos evacuando Piedras Negras-. El general se queda pensativo y como era muy cauto para hablar piensa muy bien lo que va a decir… no quería que sus guerreros se dieran cuenta de que no tenía estudios en Harvard o Stanford… o ya de “perdis” en la UNAM… y en un arranque de coraje azota la mano en la mesa y le grita al mensajero… – Pues que fregaos comieron con una… nunca se fijan lo que comen- Voy a seguir diciendo estupideces… pensamiento bruto de Galilea Montijo Me late que nunca a escuchado “calladita me veo mas bonita”… frase célebre de no sé quién, pero muy acertado. Si por algo se ha destacado esta “conductora” es por decir eso exactamente. No hace falta que lo diga… es mas, sobra que lo diga. Y todo viene porque se quiso pasar de inteligente (que es lo que menos tiene) cuando dio un comentario acerca de la película mexicana Roma… y ella pensó que se trataba de Roma, Italia. Para que le cuento, mejor busque en Internet la metida de pata de Galilea… va a pasar un rato de carcajada pura. Creo que por eso esta en tv… para que diga estupideces y no pase nada. El problema no es que diga estupideces, el problema es que uno las oiga. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlas llegar a: gamma9_10@yahoo.com