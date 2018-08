De los campos a los escritorios: estrellas del deporte que son dueños de equipos

La vida prof e s i o n a l de quienes dedican su vida a actividades atléticas suele ser corta, por lo que muchos deciden invertir parte de sus ganancias en este negocio. Boris Diaw: el exbasquetbolista francés se convirtió en accionista del JSA Bordeaux en el año 2009 y hasta el 2017 fue presidente del club. LeBron James: en el 2011 el astro del baloncesto de la NBA estaba buscando un club en clual invertir por lo que se convirtió en accionista minoritario del Liverpool F.C. Nolan Ryan: quien fuese jugador de los New York Mets, California Angels, Houston Astros y Texas Rangers, decidió comprar dos equipos de Ligas Menores de Texas. Luego fue nombrado presidente y CEO de los Rangers, además de ser asistente especial de los Astros. Tony Parker: no solo sigue activo en la NBA sino que también es dueño de dos equipos de baloncesto en Francia: el ASVEL Basket y el f Lyon Basket Féminine. Derek Jeter: su historia como ídolo de los New York Yankees finalizó en el 2014 se convirtió en dueño de los Miami Marlins. Actualmente también es director ejecutivo del equipo de la MLB. Años antes intentó comprar a los Buffalo Bills de la NFL. Steve Nash: siendo un apasionado por el fútbol, fanático del Tottenham Hotspur, decidió invertir en los Vancouver Whitecaps de la MLS y luego en el Real Mallorca de España. Serena y Venus Williams: las hermanas tenistas, que actualmente siguen jugando en el más alto nivel, son accionistas de los Miami Dolphins de la NFL. Magic Johnson: quien fuese una de las grandes figuras de la NBA es uno de los dueños de Los Angeles Dodgers en la MLB. Además, ahora es el presidente de operaciones de Los Ángeles Lakers.