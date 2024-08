De lo editorial al Cine las memorias de Britney Spears

Medios de EE.UU. apuntaron que Universal llevará en próximos meses al cine las memorias de la cantante Britney Spears

‘The Woman in Me’, el libro de memorias de la cantante y estrella del pop Britney Spears, será llevado al cine por Universal en formato biopic y será dirigido por el estadounidense Jon Chu, informan este jueves medios especializados.

El proyecto llegará a la gran pantalla luego de que los estudios Universal se hicieran con los derechos de las memorias publicadas por la intérprete en 2023 y que se convirtieran en un inmediato éxito de ventas, con más de 2.5 millones de copias vendidas solo en Estados Unidos.

Chu, quien estuvo al frente de la exitosa ‘Crazy Rich Asians’ (2018) y que estrenará este año la primera parte de la esperada adaptación del musical ‘Wicked’, será quien se ponga detrás de cámaras, mientras que Marc Platt correrá a cargo de la producción del futuro filme.“Emocionada de compartir con mis fans que he estado trabajando en un proyecto secreto con MarcPlatt. Él siempre ha hecho mis películas favoritas… estén atentos”, escribió hoy la intérprete de ‘Baby One More Time’ en su cuenta de X.

Con la adquisición de los derechos de las memorias de Britney Spears, Universal apuesta sobre seguro, en especial después del eco que desató el libro al dar a conocer detalles reveladores, entre ellos que la ganadora del Grammy tuvo un aborto durante los años en que salía con Justin Timberlake.

El audiolibro de esta publicación, leído por la actriz Michelle Williams, fue el más escuchado de 2023 en la plataforma Spotify y ostenta para el sello Simon & Schuster el récord de ventas más rápidas de su historia. El libro de memorias de Britney Spears, The Woman in Me, ha sido uno de los lanzamientos editoriales más comentados y exitosos de los últimos años. Publicado en 2023, el libro ofrece una visión íntima y detallada de la vida de la cantante, desde su ascenso meteórico a la fama como ícono del pop en los años 90 hasta los desafíos personales y legales que ha enfrentado a lo largo de su carrera. Britney, quien ha sido una figura pública extremadamente observada y muchas veces malinterpretada, utiliza este libro para contar su historia en sus propios términos, abordando temas como su infancia, su relación con la fama, y las controversias que han rodeado su vida privada, incluyendo su batalla legal por la tutela que controló su vida durante más de una década.

En The Woman in Me, Spears no solo revisita los momentos más icónicos de su carrera, sino que también aborda con franqueza los aspectos más oscuros de su vida, incluyendo sus luchas con la salud mental y su experiencia con la tutela impuesta por su padre, que finalmente fue disuelta en 2021 después de un intenso escrutinio público y legal. Este libro ha sido aclamado por su honestidad y por dar voz a una mujer que ha estado en el centro de la cultura pop durante décadas, pero cuya historia real solo ahora está siendo plenamente comprendida por el público.

El éxito de The Woman in Me fue inmediato, con más de 2.5 millones de copias vendidas solo en los Estados Unidos en su primer año. Esto demuestra no solo el interés continuo en la vida de Britney Spears, sino también la resonancia de su historia con muchas personas que han seguido su trayectoria. El libro se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural, generando discusiones sobre la fama, el control, y la autonomía, especialmente en el contexto de las mujeres en la industria del entretenimiento. La noticia de que Universal llevará estas memorias a la gran pantalla ha emocionado a los fanáticos de Britney y a los cinéfilos en general. La decisión de elegir a Jon Chu como director es vista como un acierto, dado su éxito previo con películas como Crazy Rich Asians, que fue aclamada tanto por su representación cultural como por su dirección vibrante y emocional. Chu es conocido por su habilidad para contar historias complejas con sensibilidad y estilo, lo que lo convierte en un director ideal para llevar la historia de Britney Spears al cine.

Además, Marc Platt, un productor experimentado que ha trabajado en éxitos como La La Land y Into the Woods, se encargará de la producción de este biopic. Su participación añade un peso significativo al proyecto, asegurando que la película no solo será fiel a la historia de Britney Spears, sino que también será una producción de alta calidad. La participación directa de Spears en el proyecto, como se ha sugerido en sus publicaciones en redes sociales, indica que esta adaptación cinematográfica será un reflejo auténtico de su visión. A medida que se revelen más detalles sobre el casting y la narrativa de la película, la anticipación solo crecerá. The Woman in Me no es solo un testimonio de la vida de una estrella del pop; es una historia sobre la lucha por la libertad personal y la redención