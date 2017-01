DE LA VISTA NACE EL AMOR

Por: Gamaliel Espinoza

Dios esta ocupado con su creación y para desconcierto de todos, Dios le pone primero el nombre al animal y luego los hace. Cuando le tocó al elefante… – Tú te llamarás elefante-. Dice Dios. – Dios. ¿Puedo pedirte un favor? – Dime elefante… que es lo que quieres-. – ¿Te puedo decir como quiero ser? – Bueno… ¿como quieres ser?- – Quiero tener un cuerpo que ningún animal me pueda vencer-. Empieza el elefante. – Listo…- – Quiero tener una trompa muy larga- – Para que la quieres asi?- pregunta Dios- – Para poder agarrar lo tierno de los arboles-. -Listo- – Tambien quiero unas orejas grandes-. – Y para que quieres una orejas grandes?- – Quiero echarme aire en los dias calurosos.- – Listo- – Tambien quiero tener unas pestañas muy grandes- – Y para quieres pestañas grandes?- – Es que voy a ser gay- responde el elefante Cuanto tardaria usted en juntar 20 millones de dolares? Yo? Ni trabajando todos los 10 dias de la semana, ni los 15 meses del año… ni teniendo 20 vidas. Ahora que si usted tiene 20 millones de dólares… no se le hará sospechoso a cualquier persona que lo conozca que usted tenga tanto dinero? No se le haría mucho mas sospechoso que la policía llegara a su casa y encontrara esa cantidad de dinero en la base de su cama? Yo digo que si. Como es que supo la policía que el brasileño Cleber Rene Rizerio Rocha tenía dinero en su cama? creo que Cleber tiene “un amigo muy amigo” que fue el que dio el pitazo del dinero. Según la policía de Boston, Cleber se dedica… Se dedicaba a lavar dinero via China. A quien se le ocurre guardar ese dinero en la casa? ¿Quienes sabían de ese dinero? ¿Estan seguros que Cleber no es un político mexicano encubierto? Hay mas interrogantes que “respuestantes”. Que le costaba a Clebar responder como buen mexicano… “ es que es para pagar los tamaaaaaaleeees”. Tal vez la policía no le crea, pero al menos hizo el intento no? ——————————————- ——————————————– Empieza la pelea y uno de los boxeadores le pone una santa madriza a su oponente. Despues de varios rounds por fin el pobre boxeador que ha estado aguantando el castigo cae a la lona. El réferi le indica al boxeador que esta de pie que se vaya a una esquina neutral mientras empieza a contar: – uno, dos…- en eso el boxeador que esta en la lona le dice que se acerque le quiere decir algo. – Donde estoy? Que paso? Me duele mucho la cabeza- – Recibiste un derechazo de tu rival… tres, cuatro…- – Donde esta él?- – Esta en una esquina neutral, cinco…- – Esta seguro que todavia sigue ahi?- – Asi es, tiene que estar en una esquina neutral, seis…- – Le puede decir que se vaya?- – Tengo que contar hasta diez para que se acabe la pelea. – Entiendo, entonces por favor, no siga contando, de todas maneras no pienso levantarme mientras ese asesino se encuentre arriba del ring. Segun un estudio reciente al ver a una persona fumar… nace el deseo de fumar tambien. Es mas, cuando se ve a una persona fumando un cigarro electrónico es mas todavía el deseo de hacerlo. Si de la vista nace el amor… entonces deberíamos de ir pensando en crear imágenes con personas que trabajan mucho, que no engañan, que no roban, que no son corruptas, que son un verdadero ejemplo para la sociedad y luego se las mostramos a las personas que estan en las cárceles para que tambien les nazca hacer bien las cosas y se pongan a trabajar. Lo malo es que parece ser que solo para lo malo funciona esto… lo bueno no se porque pero no funciona. Podriamos hacer una prueba en Los Pinos? Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gamma9_10@yahoo.com y editorial@novedadesnews.com.