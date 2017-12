Danna Paola vive una Navidad muy especial

Danna Paola: “No tengo tantos pretendientes como creen”. México.- Da n n a P a o l a e s t á f e l i z soltera y sola, mientras prepara nueva serie (¿será la de Luis Miguel?) y no descarta una segunda parte de “La Doña” (Telemundo). Para Danna Paola la Navidad siempre es una fecha muy especial, pero la de este 2017 fué aún más ya que fue la primera Nochebuena que vivió tras la muerte de su abuelo hace apenas unos meses. “Los últimos dos años estuve pasando la Navidad en Nueva York con mis mejores amigos, que son mis hermanos por elección, y este año me tocó pasarla con toda mi familia en casa, cocinando. Tristemente este año falleció mi abuelo, pero nos unió muchísimo más como familia. Celebramos su vida, todos los años que estuvo con nosotros”, cuenta la actriz mexicana. “La tradición es hacer juegos de navidad, los regalos, la cena, las posadas. Me encantan las posadas y tuve una hace poquito que me la pasé increíble. Siempre hacemos intercambios, ponemos el arbolito, nunca pierdo el espíritu navideño. Diciembre es de mis épocas favoritas y todo el tiempo estoy escuchando música navideña. Me hace feliz”. La inolvidable protagonista de la telenovela infantil María Belén guarda muchos recuerdos de las Navidades que pasaba en familia cuando era apenas una niña. “Estábamos toda la familia, como a los 8 años, esperando a Santa Claus con mis primos, haciendo cartas, divirtiéndonos muchísimo y durmiéndonos temprano para abrir los regalos”, rememora la intérprete de 22 años. “Amo la Navidad, amo ver a mi familia unida y feliz porque normalmente durante el año no las veo por trabajo. Estoy sumamente emocionada por esta Navidad”, concluye Danna. Ahora que está por terminar el año, ¿qué le pide la actriz al 2018? “Le pido muchísima certeza, dirección, sabiduría, que todos los proyectos que vengan sean armoniosos y me ayuden a crecer no solo profesionalmente sino a nivel personal. Pido muchísima salud también”, expresa la también cantante, quien tiene muchos proyectos para el año entrante, tanto en la actuación como en la música. “El 2018 es un año que viene con muchas cosas para mí muy buenas. Estoy trabajado en mi álbum, estoy componiendo y grabando canciones, estoy por estrenar la serie José José y mi película, Lo más sencillo es complicarlo todo, que se estrena el próximo 26 de enero. Es mi primer protagónico en cine y estoy muy emocionada. Es un proyecto espectacular que disfruté mucho y vienen muchos proyectos de televisión primero Dios”, avanza emocionada la actriz y cantante. ¿Un deseo para nuestros lectores? “Les deseo a todos muchísima felicidad y que sean plenos todo el año”.