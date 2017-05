Danna Paola genera controversia en redes sociales con sus ‘piernotas’

Nu n c a llueve a gusto de todos. Y si no que se lo pregunten a Danna Paola. En numerosas ocasiones la joven actriz mexicana, que tiene casi tres millones y medio de seguidores solo en Instagram, ha sido objeto de críticas a través de las redes sociales por diferentes motivos, entre ellos el atrevido vestido que usó semanas atrás durante una alfombra roja en Estados Unidos. Ahora la artista de 21 años vuelve a acaparar la atención de sus fans luego de dejar al descubierto en una reciente foto sus extremidades inferiores. Si bien la mayoría de sus seguidores quedaron impresionados para bien con las trabajadas piernas/ muslos de la actriz, no faltaron quienes las criticaron por considerar que se ven algo ‘gordas’. “No exageres haciendo pierna que te vas a ver mal, como gorda”, le recomendó una de sus fans tras ver la instantánea. En esta misma línea otra expresó: “algo gordita pero muy guapa”. Los piropos, sin embargo, se repitieron con más frecuencia que los comentarios negativos. Y es que son muchos afortunadamente los que sí saben apreciar la belleza de Danna. “Nada gordita, estás hermosa”, salió en su defensa una fan. “Esas si son piernas”, aseguró otra seguidora mientras que una tercera comentó: “Te ves increíblemente hermosa y sexy”. Desde hace varias semanas Danna se prepara para regresar al teatro nuevamente como protagonista del musical Hoy no me puedo levantar que se estrena el 30 de junio en la Ciudad de México. “Es un placer regresar al escenario con un proyecto que también cambió mi vida y me hace muy feliz”, expresó semanas atrás a People en Español. Por si fuera poco la actriz tiene planeado regresar este año a la música. “Estoy preparando nueva música y otros proyectos en televisión”, avanzó. Afortunadamente tendremos Danna para rato.