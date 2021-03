Dallas: Llegan unos 3 mil jóvenes migrantes que cruzaron la frontera

Serán albergados en el Centro de Convenciones

Dallas, Tx.- El Centro de Convenciones del centro de Dallas abrirá hoy miércoles (16 de marzo) para albergar a varios miles de adolescentes migrantes no acompañados que están bajo custodia estadunidense luego de haber cruzado recientemente la frontera, por lo que el gobernador Greg Abbott visitará el sitio después de criticar la respuesta de inmigración de la Ddministración Biden.

El Gobernador republicano anunció que planea discutir el manejo del presidente Joe Biden de los menores no acompañados en una conferencia de prensa al mediodía afuera del Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchison. El coronel Steve McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, y Andrea Sparks, directora del equipo de tráfico sexual infantil del gobernador, también estarán allí.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EU confirmó que el Centro de Convenciones servirá como un sitio de admisión de emergencia para albergar a los adolescentes que llegaron a la frontera entre EU y México a partir de hoy miércoles para disminuir el hacinamiento en las instalaciones de Aduanas y Protección Fronteriza.

La agencia dice que el sitio será más seguro que las áreas de espera y que los funcionarios trabajarán para que los adolescentes que pasen por el sitio sean entregados a un familiar o patrocinador. O serán transferidos a otras instalaciones federales para recibir atención a más largo plazo.

Se cree que es la primera vez que el Centro de Convenciones del centro de Dallas se utilizará para detener a inmigrantes que han cruzado la frontera desde México.

La agencia federal dijo que los niños no acompañados se someterán a exámenes de salud para COVID-19. No ha dicho cuántos llegarán el miércoles a Dallas, aunque se indicó que en total serán alrededor de 3 mil.

A los miembros del Concejo Municipal de Dallas y a otros funcionarios de la ciudad se les informó por correo electrónico que el centro abriría hasta por 90 días y sería operado por el HHS y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Allí se alojarán hasta 3,000 niños de 15 a 17 años de la zona del Valle del Río Grande.

LUGAR

SEGURO

El sitio se está instalando en la sala de exposiciones más grande del Centro de Convenciones, F, que tiene 203,000 pies cuadrados y una capacidad de 16,300 antes del COVID-19, dijo Rocky Vaz, director de manejo de emergencias de la oficina de Dallas.

Vaz se negó a comentar sobre los términos del acuerdo con el gobierno federal y dijo que aún se estaban negociando. Otros eventos programados continuarán en el centro de convenciones mientras el sitio federal esté en funcionamiento, dijo. No se incluyeron eventos en el calendario en línea del centro de convenciones hasta ayer martes.

Una orden de Abbott que elimina todas las restricciones relacionadas con COVID-19, como los límites de capacidad comercial, entró en vigencia el miércoles pasado.

Los funcionarios del HHS no respondieron de inmediato a las solicitudes de más información, incluida la razón por la que se eligió Dallas. Otro sitio de admisión de emergencia abrió el domingo en Midland, a unas 330 millas al oeste de Dallas.

Alex Gilbert, portavoz del grupo de gestión del centro de convenciones Spectra, se negó a comentar sobre el acuerdo.

FEMA se acercó a los funcionarios de la ciudad de Dallas el viernes en busca de espacio suficiente para albergar a los adolescentes, y se eligió el centro de convenciones, dijo Vaz. No sabía por qué las autoridades federales se acercaron a Dallas. El acuerdo se concretó durante el fin de semana después de que funcionarios federales recorrieron el sitio.

CIFRAS

RECORD

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, advirtió que Estados Unidos estaba en camino de «encontrarse con más personas en la frontera suroeste que en los últimos 20 años». En 2000, se detuvo a un número récord de 1,6 millones de inmigrantes. En 2019, alrededor de 850.000 fueron detenidos, y la mayoría eran familias y jóvenes no acompañados.

Mayorkas dijo que la Patrulla Fronteriza está viendo a niños de hasta 6 años llegar a la frontera sin un adulto. El Departamento de Seguridad Nacional tiene la obligación legal de transferir a los niños al HHS en un plazo de 72 horas para que puedan reunirse con sus familias. En más del 80% de los casos, los niños tienen un pariente en Estados Unidos, dijo Mayorkas.

Las estaciones de la Patrulla Fronteriza ahora están abarrotadas a medida que más niños se dirigen hacia el norte.

En un comunicado, el Gobernador afirmó que las políticas del presidente «han creado una crisis humanitaria para los menores no acompañados que cruzan la frontera» y se encuentran detenidos en Texas. Aludió a la posibilidad de que algunos de los niños pudieran ser víctimas de trata sexual.

La atención se centra en los menores migrantes que viajan sin uno de sus padres. Mayorkas dijo que en solo dos días, su departamento reclutó a más de 560 voluntarios del DHS para apoyar al HHS en la asistencia a los niños.

Los partidarios de inmigrantes de Dallas comenzaron a trabajar casi de inmediato cuando FEMA y Servicios Humanos y de Salud se pusieron en contacto con líderes clave.

SOLICITAN

VOLUNTARIOS

Caridades Católicas de Dallas envió un correo electrónico solicitando voluntarios, especialmente aquellos que hablan español, y que estén dispuestos a escuchar y ayudar a los adolescentes, trabajar con ellos en actividades que los calmen y «ayudar a proporcionar un ambiente agradable».

Caridades Católicas ya trabaja con HHS porque opera un refugio para jóvenes migrantes no acompañados que tienen de 8 a 14 años. Catholic Charities of the Rio Grande Valley ha sido fundamental para ayudar a miles de inmigrantes durante varios años en un centro de relevo en McAllen.

¿Quiero ayudar?

Comuníquese con Catholic Charities of Dallas en voluner@ccdallas.org para obtener información sobre el voluntariado.

EXPULSAN

MIGRANTES

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, emitió un comunicado ayer martes en el que reconoce que la situación en la frontera de Estados Unidos con México es “difícil” al mismo tiempo que asegura que las medidas emprendidas por el Gobierno del presidente Joe Biden están “progresando”. Mayorkas confirma también que los agentes federales están expulsando a todas las personas que se acercan a la frontera (adultos solteros y familias), excepto a los menores no acompañados.

“Estamos asegurando nuestra frontera, ejecutando la autoridad de salud pública de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para salvaguardar al público estadunidense y a los propios migrantes, y proteger a los niños“, se puede leer en el comunicado del jefe de DHS, un texto que responde a las críticas de muchos republicanos que se han acercado a la frontera para denunciar lo que ellos consideran una “crisis” migratoria. Biden dijo este mismo martes que el no planea una visita al límite sur del país.

Aumento de las detenciones en la frontera sur

De acuerdo a los datos del departamento que dirige Mayorkas, la cifra de personas detenidas en la frontera está cerca de ser la mayor de los últimos 20 años, aunque tanto los solteros como las familias son expulsados del país en cumplimiento con las indicaciones de CDC contra COVID-19, algo que han criticado activistas y organizaciones y que explica que el número de detenidos en centros de ICE haya bajado.

El Título 42 del Código de los Estados Unidos permite la rápida expulsión a México de los adultos solteros que vengan de México y los países del Triángulo Norte de El Salvador, Guatemala y Honduras. Los de otros lugares, tal y como explicó Mayorkas en su comunicado, son expulsados en avión a sus países de origen si México no los acepta.

No es la primera vez que hay un aumento de llegadas en la frontera sur. Mayorkas mencionó los años 2014 y 2019 pero recordó que antes también había habido subidas.

Este mismo mensaje transmitió en una entrevista con Univisión News la activista y líder de la organización Raíces en Texas, Erika Andiola, que acusó a los republicanos de decir ahora que la situación en la frontera es “sobrecogedora” mientras que no dijeron nada durante la Administración del expresidente Donald Trump.

CAOS DE

TRUMP

“Es muy preocupante para mí ver cómo estos miembros del Congresos van a la frontera para decir cuán sobrecogedor es lo que están viendo cuando Trump había estado haciendo esto y dejó el caos a la Administración Biden. Cuándo él estaba haciendo esto, ninguno de ellos dijo nada”, resaltó Andiola.

Los menores no acompañados no son expulsados

Algunos medios de comunicación han denunciado que hay hasta 4,200 menores migrantes detenidos en instalaciones federales. El Gobierno dijo que la cifra era de 3,000, pero reconoció implícitamente que la llegada de estos niños y adolescentes había superado sus expectativas al abrir el primer centro de emergencia para menores migrantes desde que Biden llegó a la Casa Blanca y anunciar que la agencia federal que gestiona emergencias (FEMA) acudiría a la frontera para “recibir, albergar y transportar a los niños”.

La diferencia que señalan tanto la líder de Raíces como el secretario Mayorkas es -en palabras de ambos- que la Administración Biden está intentando tratar a los menores “con humanidad”, mientras que el gobierno de Trump separaba a las familias en la frontera.

La Patrulla Fronteriza está obligada a “transferir” a los niños al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) en 72 horas y esta agencia es la que se encarga de hacerles la prueba, ponerlos en cuarentena y darles alojamiento. En más del 80% de los casos (de nuevo, según datos de DHS), los menores tienen algún familiar en Estados Unidos (un padre o un tutor legal en más del 40% de los casos).

FUTURO

A NIÑOS

Una vez que los niños y adolescentes se encuentran con su familia, pasan por procedimientos de inmigración en los que pueden presentar un reclamo de reparación conforme a la ley.

Mayorkas explicó que el objetivo de su departamento es habilitar nuevas instalaciones para acoger a menores y a familias en Texas y en Arizona. “Estamos trabajando con México para que incremente su capacidad para recibir a familias expulsadas”, dijo también el secretario. DHS está también colaborando con organizaciones y administraciones locales para hacer pruebas y alojar a estas personas.

Un sistema virtual permite ahora a los inmigrantes que esperan en México (como consecuencia de una de las políticas de Trump) pueden ahora registrarse para solicitar asilo en Estados Unidos y “evitar el peligroso viaje a la frontera“.

La Cámara de Representantes está trabajando en leyes migratorias que tienen pocas posibilidades de superar el umbral de 60 votos que necesitan en el Senado para poder enviarlas al escritorio del presidente. El discurso y la puesta en escena de los republicanos en la frontera -que no parece tener otro objetivo que hacer oposición al Gobierno federal- pone aún más palos en las ruedas a la reforma migratoria por la que tanto abogan inmigrantes y activistas.