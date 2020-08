Dallas Cowboys es el equipo más valioso del mundo

Los Dallas Cowboys lideraron por quinto año consecutivo la lista de los equipos deportivos más valiosos del mundo, que fue dominada por franquicias de la NFL.

Los Cowboys, que superaron al Real Madrid para alcanzar el primer puesto del ranking en 2016, fueron valorados en 5 mil 500 millones de dólares, un alza del 10% en su valor en comparación con el año pasado, de acuerdo con Forbes en un comunicado.

Los Yankees de Nueva York de la MLB (5 mil millones de dólares), los New York Knicks de la NBA (4 mil 600 millones), Los Angeles Lakers (4 mil 400 millones) y los Golden State Warriors (4 mil 300 millones) completaron los cinco primeros del podio en la lista anual de Forbes.

Los equipos de la NFL ocuparon 27 de los 50 primeros lugares de la lista, lo que Forbes dijo que es un reflejo de la afluencia de público a sus estadios y su atractivo televisivo.

Tres equipos de futbol europeos se ubicaron entre los 10 primeros este año: Real Madrid (sexto con un valor de 4 mil 240 millones de dólares), Barcelona (octavo, 4 mil millones) y Manchester United (décimo, 3 mil 800 millones). (Reporte de Frank Pingue en Toronto.

Los Cowboys quedaron por encima de Patriotas, Gigantes de Nueva York, Los Ángeles Rams, San Francisco y Osos de Chicago.

