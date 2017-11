Da juez revés a Eugenio

El gobierno de Estados Unidos pedirá la extradición del ex gobernador Eugenio Hernández en diciembre. Ciudad Victoria, Tams.- Un Juez de Distrito rechazó ayer la suspensión definitiva del juicio de amparo promovido por la defensa del ex gobernador Eugenio Hernández Flores contra su extradición a Estados Unidos. El juez estableció que Estados Unidos no ha emitido una orden al respecto, por lo que hasta ahora no existe el acto reclamado. La nueva resolución no modifica la situación jurídica del ex mandatario, quien permanecerá en prisión, donde hoy cumple sus primeros 25 días. Para diciembre El gobierno de Estados Unidos pedirá la extradición del ex gobernador Eugenio Hernández en diciembre, antes de que venza el plazo formal que fijó un juez para que sea reclamado por ese país, según la previsión de su defensa legal. Juan Jorge Olvera Reyes, quien encabeza el cuerpo de abogados del ex gobernador, dijo que en caso de que proceda la extradición, el reclamo de las autoridades de Estados Unidos podría solicitarse en la primera semana de diciembre, poco antes de que se cumpla el plazo de los 60 días que otorgó un juez federal para formularla.