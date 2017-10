Cubana Alina Robert logra el crossover en película

La actriz cubana Alina Robert, quien logró cautivar el mercado hispano en Estados Unidos por su belleza y talento en Nuestra Belleza Latina de Univision, como co-conductora de Sábado Gigante con Don Francisco y más recientemente con un papel en la serie de Telemundo, Mariposa de Barrio, se perfila para conquistar el mercado americano como protagonista de la película Make Love Great Again. La película tendrá su estreno en el 9o Festival Internacional de Cine de Carmel, en California, este próximo 21 de Octubre. Este es el primer papel que Alina interpreta en su segundo idioma, el inglés, y toca un tema con el cual la comunidad, no sólo hispana, pero la inmigrante en general, se sentirá identificada. La trama se desarrolla cuando ‘Chris’ (David Haack), un músico americano y ‘Natalie’ (Alina Robert), una estudiante de maestría mexicana, se enamoran rápidamente y se casan pocos meses después de haberse conocido. Los oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de E.U. están determinados en probar que su matrimonio es un frau-de. El filme reconstruye la realidad por la que pasan muchos inmigrantes en Estados Unidos y cuestiona si el amor realmente puede ser evaluado por una agencia gubernamental o por el tiempo que se lleva juntos. La película, dirigida por el mexicano Aaron Agrasanchez y producida por AAA Film Productions y Movie Mex Productions, cuenta con un gran elenco, incluyendo el famoso actor estadounidense Chris Mulkey (Whiplash, Captain Phillips), y los actores latinos Jeimy Osorio (Celia), Eduardo Yáñez (Amores con Trampa) y Jason Canela (Pitch). Acerca de su papel en la película, Alina comenta, “Interpretar a Natalie ha sido una experiencia enriquecedora en mi carrera que siempre voy a recordar con mucho cariño. En mi vida personal me quedo de este personaje con su positivismo y buen corazón.” Además de una exitosa carrera como modelo y conductora de televisión, Alina se ha dedicado a estudiar el arte de la actuación, ha sido entrenada por la inigualable Adriana Barraza quien recientemente la dirigió en el cortometraje Crisálidas. Además de haber hecho varias obras de teatro en la ciudad de Miami en donde reside, el año pasado Alina participó en la serie My Life is a Telenovela de WEtv y se destacan sus participaciones en televisión para Venevisión Internacional, Corazon Apasionado, Talismán, Los Secretos de Lucía, y para Telemundo ¿Quién es Quién? y por supuesto la exitosa serie basada en la vida de Jenni Rivera, Mariposa de Barrio, en la que interpretó a Teresa Aguilar. Desde sus inicios como Miss Cuban American 2012, título que ganó en Estados Unidos, Alina se ha involucrado en varias causas benéficas en ayuda de comunidades nacionales e internacionales, y siempre está en busca de nuevas causas en las que se pueda involucrar para ayudar y apoyar de cualquier manera posible. Ha trabajado con Unión Positiva en Miami como portavoz e imagen de la campaña de prevención del VIH que fue lanzada por la Universidad Internacional de la Florida (FIU), con el objetivo de informar y convocar a un chequeo masivo para prevenir y advertir el virus. Y este año estuvo en la Comunidad La Vega en República Dominicana como voluntaria de la organización TECHO, levantando asentamientos rurales para superar la pobreza de sus pobladores.